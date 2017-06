Mayol enfrentó con dureza a Sánchez acusándola de mentir y copiar su programa

En tierra derecha para la primaria del próximo domingo 2 de julio, los precandidatos presidenciales siguen sacando los "trapitos al sol". Esta vez el round lo protagonizaron los candidatos del Frente Amplio Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, quienes contrastaron posturas en un debate radial en que no sólo abundaron las propuestas, sino que el sociólogo intentó imponerse a su compañera sacándola al pizarrón y acusándola de copiar su programa de gobierno y también de haber mentido al declararse como la única aspirante a La Moneda que no quiere más AFP.

Mientras que la aludida, al defenderse sentenció que "quiero ser la primera candidata feminista de la historia" y ante las interpelaciones de Mayol sobre el programa explicó que hace suyas las propuestas del Frente Amplio.

Todo comenzó en el primera interacción entre ambos aspirantes a representar al Frente Amplio en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre, en que la precandidata cuestionó una propuesta de su compañero de pacto y éste retrucó: "Al menos tenemos programa, Beatriz", a lo que ella reaccionó sosteniendo que su candidatura tiene "hoja de ruta".

Más duro aún fue cuando, el sociólogo le enrostró a la periodista que "en el anterior debate dijiste ser la única candidata contra las AFP, contra las Isapres. Evidentemente no dijiste la verdad, sabes perfectamente que yo también estoy en contra", a lo que la aludida respondió que se refería "a gobiernos y candidatos anteriores".

Pero Mayol siguió presionando: "Dijiste impuestos regionales en Coquimbo, dijiste ley de medios ayer...Cosas que no estaban en tu hoja de ruta; hoy día hablaste de la inteligencia policial y la importancia de aquello y te lo hemos planteado; la agregación de valor e innovación que lo hemos planteado en esta candidatura, hablaste de empresas estratégicas...La verdad, que lo que nosotros sentimos, y me lo ha dicho la gente que trabajó en nuestro programa, que has ido lentamente asumiendo nuestro programa de gobierno".

