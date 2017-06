El último debate de Chile Vamos queda marcado por duros ataques entre los candidatos

Cerca de las 2:00 de la mañana, los tres precandidatos de Chile Vamos, una vez terminado el último debate, salieron uno a uno a enfrentar las preguntas de la prensa. Se acababa uno de los momentos más tensos de esta carrera presidencial, donde finalmente se cumplía el gran temor de los partidos que abanderan al expresidente Sebastián Piñera, donde el fuego amigo terminó marcando la tónica por sobe el debate de ideas.

El exmandatario, quien usó ese momento para pedir disculpas a los televidentes por el encuentro entre los aspirantes al sillón presidencial, afirmó que "esperaba un debate de ideas, de futuro y de unidad. Me encontré con una desagradable sorpresa".

El primer gran encuentro inició con las querellas pendientes por parte del senador Manuel José Ossandón por su enfrentamiento con la periodista Pilar Molina, donde se interrogó a Piñera por su vinculación a este caso, afirmando que "ni mi persona ni ningún miembro de mi comando ha tenido participación en la denuncia de Pilar Molina. En esa materia el senador Ossandón falta a la verdad". Momento que además usó para recordar el compromiso que habían adquirido los competidores por ser la carta del sector de elaborar "una campaña de verdades y no de mentiras".

Tras lo cual, el parlamentario independiente, usando su derecho a réplica, señaló que tras la pregunta de la periodista de Radio Agricultura existe una operación política muy bien diseñada.

Round que provocó finalmente a Piñera, quien respondió que el senador "ha dicho que yo no puedo salir a la calle y he salido muchas veces. Si quiere seguir en el barro, dividendo, mintiendo y haciéndole juego a la Nueva Mayoría, siga, yo no lo voy a seguir".

A lo que el exalcalde de Puente Alto, respondió que "no he estado en el barro" y que "una forma de hacer Chile diferente es transparentando, transparentando el dinero con la política".

Revise el artículo completo en Diario Financiero.