Por: María José López

Juan Sutil jamás sospechó que empujaría un proyecto de esta envergadura. Fue su tocayo, Juan Benavides, quien lo animó a hacerlo.

En 2014, el presidente de Icare invitó al dueño de Empresas Sutil, holding que abarca a seis de las más grandes compañías agrícolas de Chile, a representar a su gremio en un foro en CasaPiedra.

En diciembre de ese año, Sutil se subió a un podio por primera vez. Y confesó que había sido pobre. Que había caminado con zapatos rotos en los 70, cuando tenía 15 años, que andaba en micro y que muchas veces le faltó comida. “Los ricos éramos pobres, ésa es la verdad. Y mostré cómo el desarrollo de la agricultura nos permitió a los chilenos dar el salto”, explica Sutil, quien al finalizar su presentación dijo: “Chile debe convertirse en un jugador de clase mundial como productor y exportador de alimentos”.

Benavides lo felicitó. Pero le pidió más. “El próximo año llega con una propuesta de un proyecto concreto, que sea grande e importante para el país”.

Sutil obedeció.

Durante 2015 se cabeceó y en septiembre de ese año llegó, al mismo seminario, con una nueva idea: “Regar Chile”. Propuso crear una carretera hídrica construida por cinco embalses superficiales, desde la Región del Bío Bío hasta la de Atacama, para trasladar las aguas de sur a norte aprovechando la cordillera.

Su proyecto despertó la curiosidad de varios. “Me citaron de la Cámara Chilena de la Construcción y me hicieron una serie de preguntas: ¿cuánto vas a invertir? ¿Cómo vas a hacer los túneles? ¿Qué impacto hay en el PIB? ¿A cuánta gente vas a dar trabajo? Chuta, pensé entonces, no tengo las respuestas… me metí en un tema no menor. No puedo lanzar una idea y ahora tirar el poto a las moras”, confiesa Sutil.

Para que la propuesta no quedara sólo en el papel creó la fundación Reguemos Chile, una corporación sin fines de lucro que funciona sobre la base de las donaciones de la familia Sutil y otros aportantes. Convocó a un directorio con nueve expertos, buscó patrocinadores, referentes similares en el mundo –hoy su gran inspirador es el caso de California– y su iniciativa empezó a andar.

En total, la organización ya ha invertido un millón de dólares en estudios y están a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas lo declare de interés público.

Alimentar al mundo

“Chile no va a ser un país de excelencia como los alemanes, ni proveedor de tecnología como los japoneses, no vamos a hacer electrodomésticos, el mundo de la moda lo marcan los italianos, ¿entonces qué vamos a hacer? De frentón, un país minero y agroindustrial”, indica Juan Sutil. Y agrega: “El Banco Mundial dice que en 2010 en el mundo había 7 mil millones de personas y de ellas, 3.600 millones son consumidores de alimentos que Chile produce. Para 2050 se espera que la población mundial ascienda a 9.800 millones. ¿Quién va a alimentar al mundo? Nosotros”.

Además, apunta que Chile es proveedor del hemisferio norte, donde está el 80% de la población del mundo, en la contra estación, y que desde 2006 a la fecha la agricultura crece a 9%. Por lo mismo, piensa que es “urgente” multiplicar la producción y las exportaciones –de 16.000 millones de dólares a 64.000 millones de dólares en 20 años más–, y asegura que la mejor manera de lograrlo es llegando con agua a lugares donde hoy no hay.

Para ello, el proyecto, que implicará una inversión de 20.000 millones de dólares en infraestructura hídrica, contempla la construcción de cinco tramos independientes físicamente uno del otro, pero que juntos componen una columna vertebral de agua, desde donde se irrigarán zonas que hoy no cuentan con derechos de agua. “Esto permitirá regar un millón de nuevas hectáreas distribuidas entre Atacama y La Araucanía, lo que duplicará la superficie bajo riego: 360 mil hectáreas en el norte, 270 mil en el centro, 310 mil en el sur”, explica.

El interés

Diego Hernández, presidente de Sonami, entidad patrocinadora, piensa que es positivo que actualmente existan varios proyectos en carpeta que buscan trasladar agua del sur al norte, “siendo dos los más conocidos. Uno es el que lidera Juan Sutil, y el otro, y que cuenta con estudios de prefactibilidad, es el proyecto Aquatacama, encabezado por las empresas francesas Vía Marina y Vinci. En este caso, el agua se transporta en tuberías flexibles apoyadas en el lecho marino y sus tomas están en los ríos de la zona Centro-Sur, algunos metros antes de descargar al mar”.

Sutil asegura que este proyecto es más eficiente que las otras opciones que existen, como desalinizar el agua del mar, o el de Aquatacama.

Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la CCHC, está de acuerdo. “Además, se dará uso a embalses que hoy existen en el norte y que están subutilizados, lo que implica una menor necesidad de construir nuevos, además de dar uso a inversiones ya realizadas”, indica...

