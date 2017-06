Talentosas

Por Natalia Saavedra

Fotos: Sebastián Utreras

Producción: Germán Romero

Maquillaje y pelo: Rosario Carvallo para Natura

Cantar en una banda de rock, negociar un acuerdo con camioneros, pararse de un directorio para ir al acto de fin de año de tu hijo, inventar un cargo que no existía antes en la empresa y llorar a veces en la oficina. ¿Es compatible? Las finalistas del Premio Mujer Ejecutiva 2017 aseguran que sí. Ya no sólo hablan de la pelea de género en la esfera ejecutiva y de la necesidad de sumar mujeres a esos puestos. Su discurso va más allá. Están en otra etapa del debate, más relacionada con resaltar –y no esconder– los atributos femeninos, como un aporte a la hora de tomar un cargo de alta gerencia. Saber escuchar, tener capacidad de conciliación y aglutinar voluntades son cualidades que están ganando peso en la carrera de los talentos de las grandes organizaciones de Chile.

Y está probado: las empresas que suman mujeres a cargos ejecutivos mejoran su productividad –según estudios– en al menos 25%. ¿Qué las mueve? Éstas son las historias de las finalistas 2017.

“Yo cambio, todo cambia”

A Carmen Román siempre le atrajo lo público. Por eso partió su carrera como abogada en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, aunque con el paso del tiempo se fue volcando al retail. Santa Isabel y Cencosud –donde fue parte importante del equipo que estuvo detrás de la apertura a bolsa de la compañía– estuvieron dentro de su currículum antes de aterrizar en Walmart, la empresa más grande del mundo, con operaciones en 18 países y más de 2,3 millones de empleados repartidos por el globo.

Como gerente legal de Asuntos Corporativos de la gigante norteamericana en Chile, ha debido enfrentar varios desafíos: el deslistamiento de la compañía de la Bolsa de Santiago y la venta de activos de Espacio Urbano. Pero, según ella, lo que más la mueve es promover un buen ambiente de trabajo, lo que se ve reflejado en iniciativas como el programa de diversidad e inclusión que ella misma ayudó a formar y el que incluso se hizo extensivo a los proveedores de la retailer y el Consejo de Diversidad y Ética, del cual es presidenta.

Pero más allá de su cargo en la compañía, Carmen cultiva un activo perfil público en diversas organizaciones gremiales. La ganadora del premio Mujer Empresaria 2017 es mentora de Comunidad Mujer, directora de Acción Empresas, miembro del Comité Capital Humano de Amcham, miembro del Círculo Legal de Icare y es de las pocas consejeras de Sofofa, donde lidera el Comité de Gobiernos Corporativos y Sostenibilidad. Desde esa vitrina, participa en varios seminarios y empuja con fuerza las transformaciones para que las empresas en Chile puedan seguir los estándares sostenibles que plantean los nuevos tiempos.

“Creo que laboralmente puedo aportar por medio de la mentoría, aportar al desarrollo y crecimiento de la compañía y desde la organización gremial, como es el caso de Sofofa, seguir siendo consejera y formar parte de su equipo directivo que siento que es el lugar desde donde puedo ayudar a impulsar importantes avances en esta materia”, explica.

“Carmen ha ejercido su liderazgo profesional dentro y fuera de Walmart. Por este motivo, hoy es miembro de varias organizaciones y le han solicitado presentar en diversos foros su forma de ver la vida profesional, como recientemente lo hizo en el Diversity & Inclusion in the Latin American Legal Profession que se realizó en Nueva York”, explica la gerente legal de Walmart Chile, María José Maldonado.

Sobre los temas de género, su mensaje es claro: “Me encantaría que no fuera tema. Es más, me alegra que las nuevas generaciones no lo consideren un obstáculo. Sin embargo, la baja participación de las mujeres en cargos ejecutivos es hoy una realidad, obedece a varios factores, pero sobre todo, creo que existe un fuerte componente cultural que lo determina”.

Al contrario de lo que opinan otros, para Román, esa transformación cultural debe venir principalmente desde las mismas mujeres. “Somos nosotras mismas las que tenemos que empezar por conocer cuál es el valor que aportamos, dónde nos diferenciamos y desde qué lugar nos vamos a sentir verdaderamente realizadas. Nada de esto puede ser a costa de sacrificar la familia, eso es un gran error, el balance y equilibrio entre la vida familiar y laboral es lejos la mejor fórmula que nos motiva a alcanzar mayores desafíos”, dice.

¿Cuál es la clave para lograrlo? “Las redes de apoyo, las políticas de flexibilidad de las empresas para mamás que trabajan, los programas que desarrollan habilidades especiales requeridas para estas posiciones, las mentorías, los sponsors, las organizaciones de mujeres que las descubren y les dan visibilidad, y la ayuda de algunos líderes que apoyan a las mujeres y reconocen su trabajo”, añade Román.

Pero lo principal, dice la ejecutiva, es que hay que cambiar la cabeza, sacudirse los prejuicios, mudar la mentalidad. “Es claro que a veces las leyes ayudan a empujar conductas que de otra manera sería más lento, como la normativa sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres en iguales cargos, pero siento que todavía funcionamos mucho en la lógica del castigo y no de la inteligencia”, asegura.

Hay que trabajar desde las casas, los colegios y las familias para empujar a que más mujeres lleguen a altos cargos, es parte del discurso de Román. “Nada cambia; yo cambio, todo cambia”, repite como un mantra.

Ha dado frutos. En Walmart, entre 2009 y 2013, aumentaron en 83% la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo, y de las once gerencias principales, cuatro son lideradas por mujeres...

