Bernie Sanders: “Trump no es un hombre estúpido”

Por: Simon Kuper, Financial Times

La tranquilidad reina en la imponente residencia del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, en Phoenix Park, Dublín. Aquí vivieron en otros tiempos los virreyes de esta isla. En la quietud de un domingo y en un apacible paisaje, rodeado de praderas y vacas, aguardo la llegada de Bernie Sanders.

El auto del senador se detiene (curiosamente su chofer irlandés se llama Bernie Saunders) y Sanders baja: sus hombros encogidos, su traje desarreglado, sus canas despeinadas. Su figura no calza para nada con la imagen de algunos políticos norteamericanos, que se han aplicado bótox y trasplante de pelo. Sanders no lleva corbata: le han asegurado que al presidente irlandés, Michael D. Higgins, no le importa. En eso, aparece el hombre en cuestión: un señor de baja estatura que se asoma y lo saluda con un abrazo.

Sanders es, en la actualidad, el político norteamericano más popular, según un estudio efectuado en abril por Harvard-Harris, por encargo del sitio web The Hill. Algunas encuestas sugieren que el senador izquierdista de Vermont podría haberle ganado a Trump –a sus 75 años– si se hubiera impuesto a Hillary Clinton en las primarias del Partido Demócrata.

Contrario al denominado populismo de derecha, “Bernie” se ha convertido en héroe de culto para el renovado movimiento internacional: el socialismo. En su última gira europea exaltó a multitudes.

Dentro del palacio presidencial irlandés, Sanders se acomoda en un sofá proveniente de Versalles (regalado por algún mandatario francés) y escucha a un grupo de lugareños que lo interiorizan acerca de la oligarquía irlandesa: divisiones de ingresos y el control corporativo de los medios… “Estos problemas ocurren en todos los países”, asegura el senador.

El tráfico en Dublín es tremendo. Disponen de una escolta oficial para nuestros dos automóviles. Un policía motorizado enciende la sirena y nos abre camino en medio del tránsito. Parece magia. Sentado solo en el asiento posterior del auto, observo a los dublineses en los paraderos de buses. Ingleses suspicaces, viejas curiosas y hasta un sacerdote con su alto cuello acartonado me miran con curiosidad, preguntándose quién será esta súper estrella. Esta es parte del sabor de la nueva vida de Sanders.

Al llegar al Hotel Westbury, sin embargo, la gente que se encuentra en el lobby del hotel permanece indiferente a su llegada. Sanders deja sus maletas en su habitación y nos reunimos en el restaurante “Wilde” del hotel, en una mesa al fondo protegida por unas cortinas.

Sanders le dice al mozo: “Una taza de té me vendría bien”. Me habían advertido que al senador le molestan cosas banales como hablar de sí mismo, mirar atrás o discutir sobre su posible postulación a la presidencial de 2020, para la que él tendrá 79 años. A él le gusta hablar de política. Y lo abordo directamente.

-Usted declaró que si Trump era sincero en su promesa de campaña de ayudar a la clase trabajadora, estaría dispuesto a colaborar con él. ¿Queda claro ahora que Trump no pretende cumplir?

-Sí, está más que claro –me interrumpe con ese acento propio de Brooklyn, producto de su vida como arrendatario del departamento 2c en East 26th Street.

“Durante su campaña, Trump dijo algunas cosas interesantes. Desgraciadamente, sus políticas se han opuesto diametralmente a lo que prometió. Creo que Trump mintió con respecto a todos los temas importantes. Y el más claro ejemplo de ello son las dos principales propuestas del último mes: la de salud y, peor aún, la del presupuesto. El plan de salud republicano, ya aprobado por la Cámara de Representantes Norteamericana, eliminará a 23 millones de personas del sistema de salud. El presupuesto de Trump es la transferencia más indignante de recursos de la clase trabajadora a los más acaudalados del 1 por ciento. Es un presupuesto que no irá a dar a ninguna parte”.

Sanders considera al Partido Republicano como la criatura nacida de donantes multimillonarios como los hermanos Koch, dueños de varias empresas en Estados Unidos.

-¿Trump es un ignorante que simplemente vagó por ese escenario?

-No, creo que Trump en ese sentido es muy inteligente, a su manera y por sus propias razones. Puede que el presidente no sea un experto en política exterior o en políticas de salud, pero es muy astuto. Creo que lo que Trump está haciendo es llenar la agenda de personas como los hermanos Koch, dejando de lado los grandes proyectos aprobados desde la época del presidente Roosevelt que benefician a la clase trabajadora, a los ancianos, a los pobres y a los enfermos. A su vez, ha disminuido las tasas de impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. En este presupuesto, Trump no propone recortes a la seguridad social (el programa de jubilación norteamericano), pero no me cabe duda que para allá apuntan sus dardos.

El senador demócrata considera que los republicanos de hoy son de extrema derecha. Antiguamente, republicanos de “centro”, como Dwight D Eisenhower, competían con los republicanos conservadores. “Lo que tenemos hoy, es republicanos moderados derechistas compitiendo con republicanos de extrema derecha”, asegura. Aun así, cree que “hay muchas personas decentes en la Cámara Baja y en el Senado”.

-¿Como quién?

-No quiero dar nombres. Los pondría en aprietos. Uno ve personas como John McCain pronunciándose acerca de éste u otro tema...

