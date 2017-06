Magdalena Piñera: “Mis amigos DC están a punto de votar por Sebastián”

Por: María José López

Fotos: Verónica Ortíz

Se nota que la oficina es prestada. Las paredes del nuevo despacho de Andrés Chadwick están tapizadas de retratos de Magdalena Piñera Echenique. Hace un mes, la hermana menor de Sebastián Piñera le cedió su clásico lugar de trabajo en el piso 19 de la torre de Apoquindo 3000, desde donde comanda la Fundación Futuro, a su primo.

El coordinador de la campaña presidencial del candidato de Chile Vamos estará ahí hasta noviembre para monitorear de cerca al comando, que se concentra entre el piso 18 y 19. Por mientras Pichita, como le dicen sus cercanos, se instaló en el “16” junto a su equipo.

Pero el hecho de estar unos peldaños más abajo en la torre, no significa que su participación en la candidatura de su hermano vaya a la baja. Más bien, es todo lo contrario. A diferencia de la elección presidencial pasada, donde se dedicó a recorrer todas las ferias de Santiago “para conversar con la gente y presentar a Sebastián”, en esta oportunidad la menor del clan Piñera Echenique ejerce un cargo con nombre y apellido en la contienda electoral. El lunes 22 de mayo pasado, el ex mandatario la nombró presidenta del Consejo Ciudadano. “Me pidió que convoque gente de distintos mundos y escuchar con calma distintas realidades”, relata. Ya se han reunido dos veces –con Piñera incluido– y la idea es plasmar las conclusiones en un documento que trabajará el grupo programático.

Pese al entusiasmo con que habla, reconoce que éstos han sido días díficiles para ella y su familia. Su hermana mayor, Guadalupe, murió el domingo pasado, producto de un cáncer. En esta entrevista, que fue hecha poco antes de su partida, abordó cómo los Piñera enfrentan este triste momento. “Somos una familia común y corriente, que pasa juntos momentos alegres... ahora estamos pasando uno muy triste y nos tratamos de acompañar en esta pena”.

Esta historiadora de la UC es, sin dudas, la más cercana de los hermanos al ex presidente. Con él no sólo tiene similitudes físicas, también es inquieta, acelerada, refuerza las ideas enumerando tres palabras y raya sus apuntes con lápiz Bic usando una regla.

Madre de Damián (30) y Olivia Valdés (28) –su ex marido Gustavo Valdés fue el nexo entre el jurista Fernando Barros y Piñera–, pololea hace diez años con el abogado Bernardo Pinto, a quien ella describe como un “camarada democratacristiano”. Sus redes con la Falange son de larga data: sus amigos son de ese partido, ella misma fue militante y trabajó como asesora de Soledad Alvear durante el gobierno de Patricio Aylwin. Ahora, navega con toda soltura por las aguas de la campaña de la centroderecha. Y no tiene complejos en reconocerlo.

-¿A qué se debe este cambio? Asumió un rol más activo, incluso más político que en la campaña anterior.

-Distinto, diría yo. Para la elección pasada participé en cuanta feria libre hubo en la Región Metropolitana. Colaboré en la edición de textos, de folletos y del programa presidencial. ¿Por qué me involucré tanto ahora? Porque quiero trabajar con las mangas muy arremangadas en la campaña de Sebastián Piñera, porque hoy más que nunca, creo en esta postulación.

-¿Más que antes?

-Más, mucho más. El país está viviendo un momento más difícil, más paradigmático. Y porque creo que hoy podría ser un mejor presidente, pese a todas las dificultades que va a tener, y que las va a tener en exceso, y a pesar de que va a cometer errores, por supuesto. Creo que la experiencia, los años, el sentido de país que ha logrado en las campañas son enormes. Las campañas son un doctorado en conocer Chile y él está mucho mejor preparado para tomar la conducción de este país en este año 2018, que se nos viene muy difícil.

-¿Para la elección pasada no estaba convencida?

-No, la verdad no. A ver, hablo como hermana. Estaba entusiasmada con el hecho de que él quería ser presidente, que quería ayudar… pero uno siempre tiene legítimas dudas de verlo tan expuesto. Y para esta campaña me costó mucho más embarcarme. ¿Para qué quiere volver? ¡Ya fue! ¡Que se quede tranquilo! Es un gallo que ya fue presidente, que cumplió ese rol, que entró con el pelo negro, y que salió con el pelo blanco, un gallo que tiene tantas capacidades para hacer mil cosas por Chile.

-Hay quienes dicen que la ambición es lo que lo hace volver…

-Yo creo que Sebastián es ambicioso y la ambición es una buena cosa en la vida. Él ya probó ese chocolate, es un chocolate que tiene mucho de presión y mucho de soledad, que tiene un sabor dulce, pero también muy amargo. Ir de nuevo en un contexto más difícil, es loable. Por eso me costó embarcarme con entusiasmo en esta candidatura, porque es muy desgastador, porque va a ser tremendamente difícil este gobierno. Lo que significa ser presidente y por cómo están las cosas en Chile, es una osadía grande. Siento que es valiente y que va a tener que estar a las patadas y al combo… Sin embargo, ya me embarqué.

El origen DC

A la vuelta del verano, Sebastián Piñera la citó a una reunión en su casa. “Partí en mi auto con mi hermana Lupe (Guadalupe), quien ya estaba muy delicada de salud. Le pregunté: ¿tú quieres ir? ‘Sí, quiero’, respondió ella. Sabíamos que era importante”, recuerda Magdalena. Ahí se juntaron casi todos los hermanos Piñera Echenique, Pablo y Miguel, la mujer del ex presidente, Cecilia Morel, y tres de sus cuatro hijos junto a sus cónyuges: Cecilia, Magdalena y Sebastián. Cristóbal, quien vive en Estados Unidos, participó del encuentro por Facetime.

“Llegamos a las 8 pm y empezó la conversa, el humor, la chacota… que es una forma nuestra de relacionarnos, de mostrar cariño. En un minuto pensé que la conversación no iba a resultar. Y de repente, mi hermano tomó la palabra y dijo: “Bueno, ya saben por lo que los convoqué. Vienen las elecciones y la decisión que voy a tomar es ir. El que me quiera acompañar, aconsejar, apoyar, se agradece. El que no pueda o no quiere porque no le da la gana, se respeta”, relata. Fue bien inédita para nosotros como familia esa conversación.

-¿Por qué tanto?

-Porque no somos de reunirnos a conversar tranquilamente cuatro puntos. Aquí hubo silencio, respeto, dos o tres preguntas. Nos explicó los temas de las acusaciones del diputado Gutiérrez, nosotros escuchamos. Quería contarnos personalmente todo. “Después me reclaman que se enteran de las cosas por la prensa”, dijo.

-¿Le dieron consejos durante la comida?

-Fue solamente cóctel, me acuerdo porque nos quedamos con hambre (ríe). Mira, nos dedicamos a escuchar. No era el momento para dar consejos, eso ocurrió antes de decir “voy”. Ahí nuestra recomendación fue “no vayas”. Además, como ves, no creo que nos hubiera hecho mucho caso tampoco.

-¿Pablo participa en algo?

-No, formalmente no.

-¿No va contra sus ideales trabajar en su campaña? Por mucho que sea su hermano, es el candidato de la derecha. La hermana de Beatriz Sánchez aseguró que una cosa es la sangre y otra la afinidad política.

-No me da nervio alguno estar apoyándolo. Yo fui democratacristiana, milité en la juventud DC, mis padres también fueron democratacristianos. Yo participé, me moví ahí. Mis amigas, mi mundo, mi contexto, son el de la Democracia Cristiana, tengo muchos amigos camaradas, mucho respeto, mucho cariño, pero en esta pasada no puedo sumarme.

-¿No le gusta la candidata DC?

-Le tengo mucho respeto a Carolina Goic. Y creo que está haciendo una cosa por el partido que se necesitaba. Pero la Democracia Cristiana de hoy, de estos últimos años, a mí no me interpreta del todo, y me interpreta cabalmente la propuesta de Sebastián Piñera como candidato, más que por ser mi hermano.

-¿Qué no la interpreta de la DC?

-La Carolina está haciendo una movida testimonial, no todo en la vida es cálculo político, por eso lo que ella hace es valioso. Pero la Democracia Cristiana que está y que no está, que apoya y no apoya, no me gusta y no me queda claro qué papel está jugando. No me interpreta para nada. Así es que no tengo problema alguno en no votar por la DC…

-¿Qué opinan sus amigos DC? ¿Cómo ven a su hermano como candidato presidencial?

-Tengo grandes y muy buenos amigos DC que son infinitamente respetuosos conmigo y, sí, están a punto de votar por Piñera.

-¿Quiénes?

-No sé, cada uno vota en silencio en la urna, no preguntes tanto (ríe).

-¿Y Bernardo Pinto?

-Vamos a ver. ¡Nos queda tiempo para convencerlo!

-¿Quiénes son sus amigos DC?

-Luz Pacheco, trabajé con ella para su campaña de concejal, Zarko Luksic, Jorge Burgos, Jorge Correa, Sol Serrano, la Verónica Gubbins, Andrés Aylwin y Paula Zaldívar. Con Mariana Aylwin fui colega en el Saint George. Y trabajé con Soledad Alvear cuando fue ministra del Sernam. Fue una gran formadora, fui su asesora directa durante cuatro años. La ayudaba en los discursos, la acompañaba a reuniones. Ese ministerio se creó el 90, todo era nuevo, desde las sillas, hasta las prácticas, no teníamos trayectoria. Fue una gran pega que me permitió conocer el Estado chileno. He tenido tres grandes jefes en mi vida: ella, don Hugo Montes, ex director del Saint George, quien me alentó y me abrió el mundo de la educación, y mi hermano.

-¿Le interesaría trabajar con Sebastián Piñera en un Ministerio de Cultura, o en el Sernam, por ejemplo?

-No. Nadie me lo ha pedido y no creo que nadie me lo vaya a pedir. Y estoy feliz en la fundación. Hay mucho por hacer aquí. Además, ¿cómo se te ocurre que voy a ser ministra de un hermano cuando hay tanta gente? Me parece que no correspondería. No porque él sea presidente yo tengo pega en La Moneda, nada que ver.

-¿Le gustaría entrar a la política? Entiendo que le han ofrecido participar.

-Cada uno aporta desde donde puede. No me gustan los cargos de elección popular...

