Siete características de un líder excepcional

Para que un negocio sea exitoso, se necesita mucho más que una buena idea. Es indispensable tener líderes efectivos en su mando, y no todo emprendedor es un líder nato.

Sin embargo, como cualquier otra habilidad, el liderazgo se puede cultivar, y quienes lo pongan en práctica liderarán mejor y tendrán como recompensa buenos resultados en sus distintas empresas. Pero ¿Cuáles son las áreas en las que hay que concentrarse para convertirse en un buen líder?

1. Poner el ejemplo

Los grandes líderes de pequeños negocios ponen como ejemplo sus propias conductas para demostrar qué es lo que espera de su equipo. Son consistentes en su estilo de liderazgo y en la manera en que manejan los problemas. Pero lo más importante: los grandes líderes cumplen sus compromisos y promesas.

2. Elaborar una visión convincente

Es responsabilidad del líder que la visión del negocio sea clara, consistente, inspiradora y alineada con los valores fundamentales de la empresa. Una visión convincente hará que los empleados den todo de sí mismos, y al mismo tiempo, alejará a quienes no estén completamente comprometidos.

3. Pensar de forma de crítica

Nadie es perfecto, y es imposible manejar un negocio sin cometer errores, así que se debe adoptar una postura crítica acerca de las decisiones que se están tomando. Se debe considerar los enfoques alternativos y proyectarlas, crear una estrategia.

4. Ejecutar bien y delegar

Rodearse de personas inteligentes y talentosas no sirve de nada si no se las deja hacer su trabajo. Un buen líder debe estar dispuesto a renunciar a tener todo el control, o si no no podrá crecer a su máximo potencial. Además, se debe dedicar el tiempo a liderar, formular estrategias, planificar y analizar los resultados, y dar al equipo espacio para ejecutar sus planes.

5. Proporcionar un refuerzo positivo

Los sistemas de retroalimentación son importantes en todas las compañías. Los mejores negocios ofrecen el apoyo y los retos necesarios para que sus empleados crezcan. Como líder, debe alinear su sistema de retroalimentación a su plan estratégico y comunicar de manera clara las expectativas que tiene de los empleados y de sí mismo.

6. Controlar y ajustar

El líder debe estar a cargo de supervisar el éxito de su negocio y tomar el control del barco, siempre manteniendo al equipo informado sobre los cambios de planes. No hay que tener miedo de hablar o de cambiar el rumbo de forma inesperada, siempre con base en los datos, la intuición y la visión.

7. Mantenerse presente y demostrar gratitud

Como líder, debe querer su negocio, amar su trabajo, ser consciente de sus logros y de los demás. Agradecer a su equipo hará una mejor relación entre todos y estar presente ayudará a que confíen entre todos.