Jeff Bezos se convierte en el segundo hombre más millonario del mundo

La fortuna de Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, creció en más de US$ 13.700 millones luego de la compra de la cadena de supermercados ecológicos Whole Foods. Con esto, Bezos ha recuperado el segundo lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo según Forbes, superando a Amancio Ortega, presidente del grupo textil Inditex, dueño de las tiendas Zara.

La operación ha generado un incremento del 3% del valor de Amazon que ha repercutido directamente en la fortuna de Bezos, su mayor accionista.

La fortuna de Bezos, que también es propietario de la empresa de viajes espaciales Blue Origin y The Washigton Post, asciende ahora hasta los US$ 84 mil millones. Además, con 53 años, es la segunda persona más joven de entre los 10 primeros de la lista, tras el creador de Facebook Mark Zuckerberg, que con 33 años ocupa el sexto puesto.

Bill Gates ocupa el primer lugar de la lista con US$ 89 mil millones, el segundo sitio lo tiene Jeff Bezos con una fortuna de US$ 84 mil millones y el tercer puesto es para Amancio Ortega con US$ 83 mil millones, según datos del monitor.