Familias más ricas de Chile administran el 35% de la riqueza de todos los hogares del país

En medio del debate generado por las sociedades off shore que tiene el precandidato a la presidencia Sebastián Piñera, Boston Consulting Gruoup sacó un nuevo informe que indica que los hogares más ricos del país tienen unos US$ 28 mil millones de activos líquidos invertidos fuera del país.

Eso sí, las familias más ricas del país siguen prefiriendo tener su dinero dentro de las fronteras, ya que al 2016 las inversiones on shore de los hogares con más de US$ 1 millón en activos líquidos invertibles llegaban a US$ 110 mil millones.

Federico Muxi, partner and managing director de Boston Consulting indica que se siga escogiendo lo local responde a "una combinación de una mayor confianza de los chilenos en la seguridad que tiene que tener su riqueza on shore con el desarrollo de los jugadores que dan servicios a esas riquezas".

A nivel general, el estudio arroja que de los 4,8 millones de hogares en Chile, unos 16 mil, es decir, el 0,3% administra US$ 140 mil millones. La cifra corresponde al 35% de la riqueza de todos los hogares del país, los que al año 2016 alcanzaron los US$ 393.080 millones, esto es un crecimiento de 7,7% respecto al año anterior.

"Esperamos que siga creciendo a una tasa del 5%- 7%. La economía está un poco más lenta y eso no ayuda, en la medida que lo macro acompañe pude subir", sostuvo Muxi.

