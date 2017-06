Los insólitos candidatos ingleses de las últimas elecciones en Reino Unido

Las elecciones de Reino Unido dieron por ganadora del distrito parlamentario de Maidenhead a Theresa May, pero esa victoria personal no era consuelo para la primera ministra del Reino Unido, cuya apuesta por convocar a elecciones adelantadas terminaba en un rotundo fracaso para su partido Conservador, que perdía esa noche su mayoría legislativa y ponía en riesgo las negociaciones para el Brexit.

Junto a May, que seguía la ceremonia con actitud seria y formal, el resto de los candidatos alineados en la plataforma incluía a otras figuras mucho menos convencionales. En el mismo distrito que May, había competido por un cupo parlamentario uno de los personajes más pintorescos de la política británica. "Lord Buckethead" no resultó electo, pero con 249 votos obtuvo más apoyo de lo que se podría imaginar para alguien que se autoproclama "amo del espacio intergaláctico".

Este personaje satírico de la política británica no es un recién llegado. Ha competido ya en tres elecciones, y en 1987 disputó un asiento nada menos que con Margaret Thatcher.

La derrota, sin embargo, no opacó la vocación de servicio público del insólito personaje, que apareció en la última emisión del programa del comediante John Oliver, Last Week Tonight, donde se ofreció para conducir las negociaciones con Bruselas para la salida del Reino Unido del bloque.

Además de Lord Cabeza de Cubeta, la palestra de Theresa May fue compartida también por otra figura insólita. Disfrazado como uno de los personajes más populares de Plaza Sésamo, Bobby Smith es un camionero de 34 años que encabeza el "Partido Devuélveme mi Elmo" y que hace campaña en favor de los derechos de los padres. Aunque sólo obtuvo tres votos, logró una gran cobertura de los medios.

Y el desfile de excentricidades continúa. Entre los últimos aparecidos estuvo un candidato independiente vestido como una tradicional barra de pescado apanado. El personaje, que cambió su nombre legal a Mr. Fishfinger, consiguió 309 votos.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.