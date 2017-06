‘Covfefe’ podría convertirse en una nueva ley en EEUU

Covfefe fue trending topic en Twitter y en casi todo el mundo la gente se preguntaba qué significaba esa palabra que había tuiteado el presidente de EEUU, Donald Trump. Muchos sacaron sus propias teorías del significado, pero más que nada sacó varias risas.

Ya que el tuit fue enviado a media noche, estuvo varias horas en la red, y cuando el mandatario decidió borrar el tuit la mañana siguiente ya era demasiado tarde. Rápidamente la palabra se convirtió en un meme. Con el objetivo de quitarle peso al asunto, pidió a sus seguidores que adivinen qué es lo que quiso decir con la palabra 'Covfefe'.

Pero esto no termina aquí, porque ahora, un congresista demócrata ha presentado una proposición de ley, bajo el nombre de 'Covfefe', para impedir que Donald Trump borre sus tuits, como ya ha hecho en anteriores ocasiones.

Con el objetivo de que la ley coincidiera con el acrónimo 'Covfefe', el congresista por Illinois Mike Quigley, quien preside el Caucus por la Transparencia, ha llamado a esta propuesta de ley como Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement.

Según Quigley, la utilización frecuente de Donald Trump de su cuenta personal de Twitter sin ningún tipo de filtro como medio de comunicación oficial no tiene procedentes. Por esa misma razón, el congresista considera oportuno que los tuits pasen a ser documentos oficiales e históricos en los Archivos Nacionales para que el presidente no pueda borrarlos. De ser aprobado el proyecto de ley, todas las publicaciones del presidente de Estados Unidos deberán ser guardadas y la eliminación de los tuits se convertiría en un acto ilegal.

El congresista demócrata ha planteado, a través de su propuesta de ley, que se archiven tanto los tuis que Donald Trump publica en la cuenta oficial como presidente, @POTUS, como su cuenta personal, @realDonaldTrump, en la que el presidente suele expresar algunos de sus mensajes más polémicos.

El proyecto de ley Covfefe ha sido la segunda vez que se propone una ley en la que su acrónimo tiene un relación directa con el presidente Trump. La ley de apertura del Gobierno, MAR-A-LAGO, por sus siglas en inglés, es también el lujoso club privado del magnate en Palm Beach, Florida.