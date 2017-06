Poder

Brexit podría ser más suave tras golpe electoral en Reino Unido

No obstante, el gobierno de Theresa May asegura que las condiciones no cambiarán en la negociación de la próxima semana.

La agencia calificadora de crédito Moody's señaló hoy que el inconcluso resultado de las elecciones en Reino Unido podrían retrasar las negociaciones del país para salir de la Unión Europea y, posiblemente, suavizar los términos del divorcio. "Aunque no está claro en este momento qué cambios a su estrategia contemplará el gobierno, puede ser que se consideren versiones más suaves del Brexit", señaló la entidad. Agregó que "esto potencialmente podría incluir una solicitud para mantenerse dentro del mercado único o la Unión Aduanera de la UE". La suavización de los términos de salida respondería a la presión que May enfrenta luego de que su partido conservador perdiera la mayoría parlamentaria en las elecciones de la semana pasada, que ella misma convocó para legitimar su gobierno ad portas de la negociación del Brexit. La premier británica busca asegurar el apoyo de su partido al tiempo que negocia con los demócratas unionistas de Irlanda del Norte para gobernar en coalición. El ministro del Brexit, David Davis, señaló en una entrevista que las negociaciones, esperadas para la próxima semana, podrían retrasarse un poco. La autoridad no prevé que el país pueda mantenerse en el mercado único. "La interpretación que tenemos es que la gente votó por tres cosas: el control de las fronteras, el control de las leyes y el control del dinero", señaló a BBC. "Para entregar esas cosas no podemos mantenernos en el mercado único, sino que intentaremos tener el mejor acceso posible desde afuera.