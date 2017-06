El profeta de la ciencia

Por: Natalia Saavedra

Fotos: Verónica Ortíz

Su casa era la de una familia común y corriente de clase media en Estación Central. Gabriel León, hijo de una dueña de casa y de un técnico electrónico, se dedicaba a armar y desarmar cosas. Era lo que veía que su papá hacía. Lo observaba con curiosidad y tomaba prestadas algunas herramientas y también revistas. Una en particular: Muy Interesante, donde un artículo llamó su atención. “La historia de los genes” lo convenció. “Dije ‘eso quiero estudiar yo, los genes’”, recuerda el bioquímico y científico.

Tiempo después se hizo un pequeño corte en un dedo, pero no por accidente sino que por voluntad propia. Le habían regalado un microscopio y quería ver “cómo era la sangre por dentro”. Así, de anécdota en anécdota León fue madurando la idea de seguir el camino de la ciencia.

Estudió bioquímica en la Universidad Católica y comenzó la carrera habitual que los investigadores forjan para hacerse de un nombre: un doctorado en Francia, en la universidad de Bordeux, y de regreso a Chile un post doctorado en la PUC. Se ganó fondos, abrió un laboratorio y estudió la derivada de la derivada sobre el polen y cómo las plantas estaban confundidas con el cambio climático. No entendían bien la primavera y no florecían.

Entonces, un día en un congreso en Europa donde debatían algo muy concreto en torno a estas indagaciones, León pensó qué pasaría si ahí caía una bomba. Eran cerca de 80 científicos de todo el mundo que investigaban lo mismo reunidos en aquella sala y si todos desaparecían, con ellos se irían los antecedentes de todos sus años de trabajo. Y eso, concluyó, a nadie le importaría.

Se quedó pensando en esa idea. Entremedio, se había hecho parte del staff de investigadores de la Universidad Andrés Bello y ganado varios fondos institucionales para seguir financiando sus investigaciones y publicando papers. Pero seguía con un pensamiento que lo rondaba: cuál era el impacto social de este trabajo.

En un partido de fútbol encontró la respuesta. Se cortó el tendón de Aquiles y mientras estaba en cama decidió escribir un blog. Lo bautizó El efecto Rayleigh, en alusión a la dispersión de las moléculas de la atmósfera que hacen que el cielo se vea de color azul. Poco a poco se convirtió en una plataforma de divulgación científica. “El día que el agua podría recordar”, fue su primer post. Una investigación en base a una conversación con su colega de laboratorio, la doctora Virginia Garretón. En el posteo, contó los hechos históricos que rodearon la revolucionaria teoría de que el agua tenía memoria, del científico Jacques Benveniste. El relato incluía un mago, una acusación de fraude y la muerte de Benveniste solo en Paris con muy poco reconocimiento. Casi un thriller.

Sus posteos comenzaron a tener eco también en Twitter, donde se dedica principalmente a debatir con personas que apoyan mitos urbanos sin base científica. Así, poco a poco se hizo un nombre en las redes sociales. Un camino que este año desencadenó en la publicación de su libro, La ciencia pop, donde cuenta la trastienda de la ciencia en base a investigaciones y en el que explica en base a argumentos históricos, por ejemplo, por qué los tomates feos son más sabrosos.

-Tu propuesta podría sonar a una intención de farandulizar tu carrera. ¿Es así?

-No, no es así. En un momento me di cuenta que lo que hacía tenía un radio muy acotado de acción. No era un tema de ego, era un tema de lo que podía aportar a la sociedad.

-Pero era renegar de lo que el científico hace: un trabajo hormiga muchas veces poco reconocido.

-Obviamente que generar conocimiento sirve, es muy importante que haya un grupo de gente empujándolo. Pero yo necesité en un momento de mi vida poder aterrizarlo.

-¿Por qué no volcaste tus investigaciones a temas con mayor impacto social?

-Es que me enfrenté a un segundo problema. Al de la industria de la ciencia. Me refiero a esta presión enorme por quién publica más papers y tiene más proyectos. Cuando pasas de ser un científico a un gestor de la ciencia, donde consigues fondos, escribes papers y publicas, casi de forma mecánica. Ese trabajo a mí me desilusionó mucho. Creo que los énfasis están mal puestos, publicar más no es más bueno. Hoy el énfasis está puesto en el número...

