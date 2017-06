Allan Lichtman: “Trump puede ser destituido”

Por: María José Gutiérrez

"Felicitaciones profesor. Buena llamada (good call). Atte. Donald Trump”. La tarjeta, firmada de puño y letra por Donald Trump, llegó a la oficina del profesor Allan Lichtman (70) junto a una copia del Washington Post del 23 de septiembre cuyo titular decía: “Trump se dirige a la victoria, dice el profesor que ha pronosticado 30 años de resultados presidenciales correctamente”.

Lichtman tomó la tarjeta y rió.

Su apuesta ocurrió tres días previo al primer debate entre Trump y Hillary Clinton, y un mes antes de que James Comey –entonces director del FBI– notificara al Congreso de la investigación relacionada a Clinton y su correo personal cuando era Secretaria de Estado, factor que “supuestamente cambió la elección a favor de Trump”, dice el historiador desde Washington.

Y es que lo que hace Lichtman no tiene nada que ver con encuestas, analistas, ni con el día a día de las campañas. Lo suyo es una fórmula que patentó en el libro Keys to the White House. A partir del análisis de los resultados de todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre 1860 y 1980, el académico creó en 1984 un sistema predictivo de votaciones que desde entonces no ha fallado ninguna vez. “Mi sistema se basa en mirar el panorama general, el big picture. Lo que está detrás de estas claves es que la elección presidencial es, principalmente, un juicio a la fuerza y el desempeño del partido que está en la Casa Blanca”, asegura.

La fórmula tiene 13 factores que deben ser respondidos como verdaderos o falsos. Las afirmaciones verdaderas van a favor del partido que está gobernando. Con seis falsos, el partido en el poder no será reelecto. “Miro cosas como las elecciones intermedias, la competencia interna de los partidos, los terceros partidos, los logros en políticas internas, la economía a largo y corto plazo, los aciertos y fracasos en la política exterior, los escándalos, etc. Es ese panorama completo el que determina si los americanos van a darle o no al partido que está en la Casa Blanca otros cuatro años”, asegura.

“Donald Trump estaba compitiendo en contra del segundo período de Barack Obama, no en contra de Hillary Clinton”, agrega.

-¿Por qué cree que Donald Trump fue elegido presidente?

-A través de mi sistema pude determinar muchas vulnerabilidades del Partido Demócrata. Por ejemplo, tuvieron grandes pérdidas en las elecciones intermedias, sorpresivas disputas en las nominaciones, no tenían al presidente en cuestión compitiendo, tenían todos estos terceros partidos corriendo por sus cabezas, etc. El resultado de las elecciones no tuvo nada que ver con la campaña de Trump y todo que ver con los problemas al interior del Partido Demócrata.

A pocos días de que Donald Trump asumiera en el poder, Lichtman comenzó a escribir su séptimo libro: The Case of Impeachment, que fue publicado hace siete semanas. En él, el académico estructura ocho razones por las que Trump puede ser acusado constitucionalmente, que van desde cargos por traición, conflictos de interés, abuso de poder y obstrucción a la justicia hasta crímenes en contra de la humanidad por su oposición a tomar acciones para frenar el calentamiento global.

-¿Por qué armar un caso sobre su acusación constitucional apenas asumió como presidente, habiendo sido electo democráticamente?

-Las elecciones por sí mismas no son suficientes para salvar la democracia de un mal presidente. Por eso, así como están las elecciones en la Constitución, está el impeachment como el último medio pacífico para remover a un presidente que pone en peligro nuestra democracia. Cuando se estableció esta herramienta, surgió como una alternativa a la manera como se destituía a los presidentes en esa época, que era mediante asesinato o revolución. ¿Y por qué lo hice tan rápido? Porque quería que saliera rápido.

-¿Odia a Donald Trump?

-No. No tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con la protección del país, no es algo personal. De hecho, en el libro digo: no deben considerar el impeachment de Trump porque él no me gusta, porque estoy en desacuerdo con sus políticas o porque no me gusta su estilo. Quería que el libro saliera rápido porque creo que todos los americanos deben estar preocupados de nuestro orden constitucional, nuestras libertades están en duda bajo el mandato de Trump. Deben estar preocupados de nuestra seguridad nacional. La gente debe armarse con conocimiento. Esta acusación por algo no está en la corte, está en el Congreso, en la gente.

El humo y el fuego

En 2006, el profesor Lichtman compitió por un cupo en el senado norteamericano por el estado de Maryland. Perdió en las primarias del Partido Demócrata, donde obtuvo sólo el 1,2% de los votos. Antes y después de eso, se ha especializado en la historia política moderna de Estados Unidos, a través de diferentes cursos que dicta en la American University, en Washington, donde tiene la categoría de Distinguished Professor.

Lichtman es cortante para responder. Dice que no quiere referirse a Chile, que su fórmula predictiva no es aplicable a ningún otro país, que no ve series, ni es fanático de algún autor en especial y que está leyendo un libro sobre la historia del voto en América.

Sin embargo, hoy es casi una celebridad en Estados Unidos: sus presagios lo han llevado a los titulares de los principales medios de comunicación, ya que la idea de que Donald Trump pueda ser destituido ha tomado fuerza en los últimos días. El New York Times y el Washington Post han publicado decenas de notas y columnas sobre las posibilidades de enjuiciarlo. Ya son diez las ciudades que a través de sus alcaldes y consejos municipales están presionando a sus congresistas para que inicien la investigación constitucional: LA, Richmond, Alameda, Berkeley, Brookline, Massachusetts, Amherst, Pelhamy, Leverett y Newton. El punto de inflexión, señalan, es el despido del director del FBI James Comey, el 9 de mayo, que según el Partido Demócrata, habría sido para interferir en la investigación sobre los supuestos vínculos de la campaña de Trump con el gobierno ruso.

La misma Hillary Clinton, la semana pasada en su discurso en la Universidad de Welleslay -donde se graduó hace 48 años-, aludió a esta posibilidad. Dijo que al igual que a fines de los 60 (cuando Nixon gobernaba), “estábamos furiosas por haber perdido las últimas elecciones ante un hombre cuya presidencia acabaría en una moción de censura por obstrucción a la justicia… Todo eso después de despedir a la persona que le investigaba”, señaló...

