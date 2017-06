Luksic critica a Piñera por dichos sobre espionaje en la Sofofa

Andrónico Luksic sale al baile del debate público otra vez. En esta oportunidad el empresario criticó al expresidente Sebastián Piñera por sus dichos sobre el espionaje en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

A través de su cuenta personal de Twitter, el dueño de empresas como Quiñenco o Banco de Chile, apuntó contra el precandidato de Chile Vamos, quien en el programa "En buen chileno" de Canal 13, propiedad del propio Luksic, indicó que los micrófonos estaban en la oficina del presidente de la Sofofa por "relaciones de pareja".

El magnate no escatimó en caracteres para señalar que el ex mandatario no debería "echar más pelos a la sopa" del gremio de los industriales, porque "ya tiene varios".

Además, sostuvo que hay que esperar a la investigación que el Ministerio Público lleva adelante en el caso, que causó revuelo cuando estalló hace unas semanas atrás, ya que los dispositivos de espionaje se descubrieron a pocos días de las elecciones al interior del gremio.

En ese sentido, Luksic llamó a no realizar más especulaciones en torno al tema.