Silicon Valley protesta tras la salida de EEUU del acuerdo de París

Elon Musk fue muy criticado por haber formado parte del consejo presidencial de Trump, pero el empresario siempre mantuvo sus prioridades claras: podrían criticarlo y decir que apoya a Trump, pero su propósito no era político, solamente quería tener la atención del presidente para guiarlo hacia un país enérgicamente más limpio e innovador.

Sin embargo, su misión ha fracasado, así que decidió abandonar su cargo. Musk aprovechó para recordarle al presidente, a través de la red social favorita de ambos, cómo otros países siguen creciendo e innovando en materia de energía limpia, incluyendo a China.

"Bajo el acuerdo de París, China se comprometió a producir para el 2030 tanta energía limpia como toda la energía (de cualquier tipo) que hoy produce Estados Unidos", dijo en un tuit, con un enlace. En otro también expresó " India se comprometió a vender solamente coches eléctricos para el 2030. Hoy en día es el mercado más grande para energía solar".

Por otro lado, los directores de Microsoft, Google, Facebook y Amazon también se pronunciaron en contra de la salida de EEUU del acuerdo de París.

We believe climate change is an urgent issue that demands global action. We remain committed to doing our part. https://t.co/Gfu7P2ESlL

— Satya Nadella (@satyanadella) 1 de junio de 2017