Población de India ya habría superado a la de China

Yi Fuxian, un científico de la Universidad de Wisconsin­-Madison, asegura que los funcionarios de su país sobreestimaron el número de nacimientos entre 1990 y 2016 en al menos 90 millones de personas.

El experto atribuyó el presunto error en parte a una cifra demasiado optimista con respecto a la tasa de fertilidad. Se había estimado que la tasa en China era de 1,6 niños por cada mujer en 2015, cuando según Yi podría ser de solo 1,05.

Si él tiene razón, la población del gigante asiático a fines del año pasado era de 1.290 millones en comparación con la cifra oficial del gobierno de 1.380 millones. La estimación oficial de la población de India es de 1.330 millones.

La investigación de Yi, que fue presentada ante académicos en Beijing la semana pasada, destaca la crisis demográfica que enfrentan los políticos en China. La población en edad de trabajar descendió por primera vez en 2012 y ha seguido cayendo desde entonces, despertando la visión de que el país “pudiera envejecer antes de enriquecerse”.

“Yo no he visto las cifras con respecto a la población de India”, dijo Yi al Financial Times. “Pero su población pronto superará a la de China, si no lo ha hecho ya, y finalmente será mucho mayor”, agregó.

