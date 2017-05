Andrés Couve: “La manera de hacer las cosas en Chile no ha cambiado desde La Colonia”

Por: María José López

Mientras Andrés Couve habla, por la pantalla del computador que tiene en el escritorio de su oficina, en un subterráneo de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, se despliega una serie de fotos donde sus tres hijos siempre son los protagonistas. Aparecen recogiendo piedras y conchitas en la playa; haciendo pequeñas excavaciones en la tierra; analizando ramas y hojas de los árboles…

-¿Tienes algún posible heredero científico?

-El primero quiere ser fotógrafo o zoólogo; el segundo, paleontólogo; la tercera dice que estudiará neuromedicina (ríe).

Además de microscopios, pizarras blancas y laboratorios, en la oficina de Couve hay una bicicleta rosada marca Hard Rock y un perchero desde donde el biólogo –un hombre de aproximadamente 1,90 m que tiene cierto look rockero, con pelo chascón y una mano repleta de pulceras– cuelga su chaqueta de cuero. Todos los días se traslada en bicicleta desde su casa en Vitacura hasta Independencia, donde trabaja.

La pasión de Couve tiene que ver con expandir la ciencia por el país. Crear, de cierta forma, un nuevo mapa del territorio (ver recuadro). “Quiero poblar Chile de gente que le gusta investigar”, indica. “He conversado con candidatos para que apoyen la investigación en Chile en sus programas y así contribuir al desarrollo del país”.

Con ese mensaje llegó hasta el comando de Ricardo Lagos pocos días antes de que bajara su carrera a La Moneda. Y la semana pasada se reunió con Sebastián Piñera por más de dos horas en su oficina.

-¿De qué conversaron en concreto?

-De que estamos frente a una gran oportunidad, porque tenemos una manera de hacer las cosas que está agotada. El país entiende que necesitamos hacer un giro en lo económico, en lo educacional, en lo cultural. Si no ocurre, vamos a estar atrapados en una manera de hacer las cosas que no ha cambiado mucho desde los tiempos de la Colonia.

-¿Qué plantea para cambiarlo?

-La generación de una matriz diversa de pensamiento. Eso implica traer a muchos científicos chilenos que estudiaron afuera y están haciendo carrera allá. A ellos hay que convencerlos de que vuelvan. Y en paralelo, debemos fortalecer los lugares donde se hace la investigación, porque no los puedes traer si no tienes los ambientes adecuados para que se desempeñen. Estoy convencido de que la ciencia puede mejorar los índices de competitividad.

-¿Y qué le dice a los candidatos cuando se reúne con ellos?

-Les digo: soy biólogo, trabajo en un laboratorio y me dedico a mirar los axones. Pero sé dos cosas. La primera es que nuestros índices de crecimiento van para abajo. Si yo miro la evidencia, es que no está funcionando. Estamos retrocediendo en competitividad.

-¿Y la segunda?

-Que los científicos pueden construir una solución junto con los economistas y aportar a la reforma educacional, con los educadores... La evidencia dice que los programas de Corfo e innovación no han sido efectivos. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) no ha logrado mejorar los índices. ¡Cambio de estrategia, pues! Yo le daría una chance a la ciencia. Veo la gente, veo la capacidad de emprendimiento de los jóvenes científicos, hay una oportunidad de contribuir a una economía basada en el conocimiento.

-¿Qué se necesita para hacerlo?

-Para que este cambio cultural ocurra, tienes que poner lucas. Hoy, hay un científico por mil habitantes en Chile. El promedio OCDE es de siete por mil. Estoy pidiendo recursos para tener tres o cinco por mil. La inversión del país (que hoy alcanza el 0,38% del PIB) tiene que llegar al 1% rápido en cuatro o cinco años.

-¿Piñera fue receptivo?

-Sí, pero sabremos si fui capaz de transmitir este entusiasmo cuando veamos los programas. Ahí sabré si hice una contribución o no. Si eso es politizar la ciencia, estoy de acuerdo con hacerlo.

-¿Va a conversar también con Guillier, Beatriz Sánchez, Kast…?

-Quiero conversar con todos.

-¿Hay alguno que le guste más como futuro presidente?

-Yo espero que la ciencia esté presente en sus programas. Me da lo mismo cuál sea.

El maquillaje

Andrés Couve, quien es sobrino del escritor Adolfo Couve, cuenta que llegó a estudiar Biología por un “acercamiento más botánico que científico”. Todo empezó en su infancia, cuando solía hacer viajes por el país: ahí nació su fascinación por el territorio, por el paisaje nacional y sobre todo por la región de Magallanes.

“Soy un poco huérfano, me fui muy chico de Chile y volví solo”, explica sobre su formación y quiénes fueron sus maestros. “Pero de a poco me he encontrado con una tradición que en los años 60 se llamaba neurofisiología, y que hoy se llama neurociencia. Ahí tenemos grandes nombres, como Joaquín Luco, Mario Luxoro, Roja, Maturana y Varela. Ésa es la escuela de la neurociencia en Chile”.

Andrés Couve estuvo 11 años fuera del país. Hizo un doctorado en Nueva York y un postdoctorado en Londres. Cuando llegó, el 2004, trabajó en el Centro de Estudios Científicos (CECS) que dirige Claudio Bunster en Valdivia, pero al año decidió volver a Santiago. Ahí, Cecilia Hidalgo y Manuel Kukuljan le abrieron las puertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Postularon para formar un Instituto Milenio, a su juicio, uno de los programas de fomento a la ciencia más importantes que existen hoy en Chile, a través del cual el Ministerio de Economía adjudica fondos para que se creen grupos de investigación. Así, el 2011 armó el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, más conocido como BNI (Biomedical Neuroscience Institute), que hoy dirige...

