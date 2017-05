Juan Carvajal: “El PS actuó con las leyes del mercado”

Por: Natalia Saavedra

Fotos: Verónica Ortíz

Periodista, lobista, socio de Enrique Correa, histórico militante del PS y ex director de la Secom –Secretaría de Comunicaciones de La Moneda– del primer gobierno de Bachelet, son algunos de los títulos de Juan Carvajal. Tiene una sintonía especial con la política. Comparte códigos de la vieja guardia. Exiliado en la RDA, sabe que la presidenta se ha equivocado, pero no personaliza las culpas en ella: la baja aprobación del gobierno es “un error de La Moneda”, asegura.

En el Partido Socialista está inscrito en la historia de los jóvenes “de pantalones cortos”, la dirigencia de recambio que refundó el partido en 1975. Con ese antecedente en el cuerpo observa a los nuevos liderazgos: de Camila Vallejo, Gabriel Boric y compañía asegura que “tienen hambre y hay que ver si esa hambre se justifica en propuestas sólidas”.

Exige respeto por la política de antaño, aunque sabe que hoy es cuestionada por la ciudadanía. Carvajal respalda que toda fuerza debe medirse en la cancha. Bajar a Lagos de la contienda presidencial, a su juicio, fue un error garrafal.

No le molesta que lo sindiquen como asesor de Penta: cuando explotó el caso, realizó gestiones para el holding desde su cargo en Imaginacción. Sobre su cercanía con el grupo empresarial dirigido por los Carlos, manifiesta que “uno debe cumplir con los ejercicios que la profesión le indica, no puedo yo, siendo un especialista en comunicación estratégica, elegir sólo a los clientes que me gustan”.

-¿Qué opina de los cuestionamientos a las inversiones del PS?

-Lo importante es ir al mérito del problema. El mérito es que el PS tenía un capital, que es el resultado legítimo de sus expropiaciones. La pregunta es qué debería haber hecho el PS, para ser consecuente, con esos $7 mil millones. Y creo que el PS hizo bien en buscar mecanismos para capitalizar sus recursos de manera que no se le esfumaran, y lo hizo en funición de las leyes del mercado. Otra cosa es discutir si donde se hicieron esas inversiones era lo adecuado, pero eso es otro tema que tiene que ver con factores éticos y no con factores legales.

-Convengamos que la ley lo permitía, pero políticamente rayaba en lo poco sensato.

-Una cosa es opinar eso y otra muy diferente es empezar a calificarlo como un escándalo, corrupción u otras formas lingüísticas que no se corresponden con la realidad. En ese sentido, el PS y su presidente cometieron un profundo error cuando dijeron que se habían equivocado, en vez de plantear que lo que había hecho el partido era lo que dictaba la ley. Lo hizo legítimamente y el partido no fue capaz de explicarlo con claridad.

-¿Es una derrota para la centroizquierda salir a pedir disculpas?

-Hay un complejo que se extiende a todo el sector progresista, que frente a situaciones difíciles y complejas frente a la opinión pública se dan explicaciones defensivas, con la esperanza de lograr una recepción más positiva de la ciudadanía. El PS, a través de sus dirigentes, cometió la equivocación de ser muy virulento ante las situación del financiamiento a la política, lo que contrasta con la situación que lo enfrenta ahora al escritunio público...

-¿Hay responsabilidades personales?

-Las culpas son institucionales, y que un dirigente quiera liberarse de esas culpas no tiene ningún sentido. La ciudadanía castiga no a un personaje, la ciudadanía castiga los hechos. Los hechos en la comunicación, como sabemos, son percepciones, y si no somos capaces de explicar con claridad lo que pasó, esas percepciones se vuelven más negativas y más condenables que los mismos hechos.

-¿Cree que esta crisis, sumada a la bajada de Lagos, en complicidad con la nueva directiva del partido, marcan un quiebre, un antes y un después en el PS?

-El PS, tal como la DC, el PR y el PC, tienen una larga historia en Chile. Han debido enfrentar muchos momentos duros y particularmente los desastrosos efectos de la represión en la dictadura militar. Por eso es muy difícil que por una coyuntura como ésta, no vaya a salir adelante. Hoy los partidos viven procesos de renovación que los enfrentan al desafío de responder a las demandas de una ciudadanía que ha alcanzado mejores niveles de vida, y que demanda más y mejores cambios.

-El recambio en el PS, con Elizalde a la cabeza, ha sido muy cuestionado…

-Es que ninguna renovación ha sido armónica este último tiempo.

-¿Y a usted le gusta su gestión como presidente del partido?

-Hoy día no es fácil ser presidente de un partido y menos en un cuadro tan dificl para el país. Por eso analizo las conductas, y en el caso de esta dirección, ha comenzado muy mal. No haber elegido a Ricardo Lagos como candidato fue un profundo error que, además, trajo como consecuencia no tener primarias.

-Lo acusan de obstinación, de conseguir el poder a toda costa.

-Lo que se necesita en política es tener la pausa para, cuando haya coyunturas difíciles, tratar de codecidir mejor y consultar clectivamente en esos momentos. En este caso, no parece haber ocurrido eso. Ahora, es poco tiempo para calificarlo. Sí es cierto que las conductas que ocurrieron favorecieron ampliamente a que se diera una situación de dispersión en la Nueva Mayoría.

-¿Fue imprudente al no evitar la bajada de Lagos?

-Me parece que era una secuencia lógica. Ricardo Lagos tenía que ser candidato del PS y la candidatura única se definiría en primarias, no logro entender que se ganó con la otra opción.

-¿Y qué se perdió?

-Se perdió una primaria, un amplio espacio para debatir ideas y la consolidación de una alianza mucho más sólida. La dispersión de fuerzas sólo favorece a los otros sectores.

Los errores en Palacio

-¿La Nueva Mayoría saldrá derrotada de La Moneda el próximo año?

-Tenemos que asumir en este escenario que la Nueva Mayoría se terminó. Había una fuerza política que funcionaba de una u otra forma, pero ya no es posible. Cualquier cosa que surja en el futuro ya no va a ser la Nueva Mayoría, y espero que las entidades políticas tengan la madurez de enfrentar las cosas y que surja algo coherente y supere lo que había.

-¿La DC debe ser parte de esa nueva coalición?

-En la necesidad de cambios sociales, económicos y políticos, nadie debería quedar fuera. Todos los que se identifiquen con eso deberían ser parte de un conglomerado.

-¿Qué marca el fin?

-Lo planteo de otra forma. Si hay una diferencia entre la ideología y la política, es que la política siempre se ha entendido como el arte de lo posible. Si uno quiere integrar diferentes visiones y lo hace ideológicamente, no tiene resultados, pero si lo hace políticamente, va a buscar la confluencia. Es el punto esencial en el que hay que trabajar. Cuando se logra eso se obtienen mayorías nacionales. E incluso no basta con eso, porque lo importante es cómo seduzco, cómo convenzo y atraigo a la gente que no ve con buenos ojos nada vinculado a la política...

-La presidenta ha dicho que este gobierno se ha equivocado en comunicar. ¿De quién es la responsabilidad?

-Cuando se dice que no se ha sabido comunicar se asocia con aparecer en el diario, y cuando hablamos de comunicación estratégica, nos referimos a cómo un programa de gobierno se instala en la sociedad. Eso no es sólo comunicación, es política y también es gestión. Si uno tuviera que buscar las razones por las que el gobierno y la presidenta tienen un mal posicionamiento ciudadano, la razón está ahí...

