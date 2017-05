Los goles de Carlos Heller

Por: Carla Sánchez M.

Fotos: Verónica Ortíz

"Hoy el Cabaleto gana. Acuérdate de mí”, asegura Carlos Heller Solari confiado. El hombre anda con la estrella. El sábado pasado, la Universidad de Chile, el equipo que preside, se coronó campeón del torneo de clausura. Es lunes en la tarde, día de carreras en el Club Hípico. “Ya ganó el caballo de mi hermana Andrea. Ahora le toca al mío”, comenta. Dan la partida y el Cabaleto avanza raudo. Heller, presidente también del Club Hípico, se para del asiento y mira la pantalla. “No te apures tanto, cabrito. Vas demasiado fuerte. Queda mucha carrera”, dice nervioso. Uno, dos, tres cuerpos de ventaja. “Afírmate, papito”, repite. El Cabaleto gana con holgura. Heller ríe: “Te dije ¿o no?”.

***

Los medios hablaban de que el presidente de Azul Azul no estaría presente en el partido ante San Luis, clave para conseguir el título número 18. Pero Heller lo tenía todo calculado. Aterrizó en Santiago el sábado 20 de mayo temprano en la mañana, tras un viaje flash a Portugal, donde su hijo Pedro corrió en el mundial de rally. Lo primero que hizo fue una parada técnica en el cementerio, donde visitó la tumba de su padre, el ex dirigente de la época de oro del ballet azul, Agustín Heller. Luego, una ducha rápida y partió raudo al hotel donde estaban concentrados los jugadores. Nervioso, Heller los acompañó en el bus al estadio. Allá se juntó con el técnico, Ángel Guillermo Hoyos –cuya contratación fue muy cuestionada–, y le dijo: “No te preocupes. Ya me siento un ganador, independiente del resultado”. Subió a la caseta de radio, desde donde vio el partido. Hace rato ya que no los ve en la tribuna para no tener problemas con los hinchas, que suelen gritarle cosas.

“Soy muy impulsivo. Entonces, cuando te agreden, uno a veces contesta. Y un presidente de una institución no puede hacer lo mismo que otros hinchas”, cuenta el reelecto presidente del club por otros tres años.

-¿Le cuesta no enganchar cuando lo provocan?

-He aprendido a hacerlo menos. Pero cuesta.

-¿Se arrepiente de haberle dedicado el triunfo a la ex ministra Cecilia Pérez?

-A lo mejor fui impulsivo, pero no me arrepiento. En algún minuto tuvimos mucha cercanía, ella asistió a una inauguración en mi lechería, fui varias veces invitado a desayunos a La Moneda y a la casa del ex presidente Sebastián Piñera. Sus críticas (cuando el equipo no ganaba) me tocaron la fibra.

-En estos años al mando de la U, enfrentó problemas con los técnicos, diferencias con los jugadores, críticas de los hinchas...

-Fue duro. Cuando entré, el 2014, me tocó inmediatamente ser campeón. Pero el 2015 tuvimos un técnico (Martín Lasarte) con problemas en la espalda y terminamos el año muy mal. El 2016 nos jugamos por traer a Sebastián Beccacece, que el 99,9% de la gente decía que era el DT correcto, y no funcionó… En el fútbol te mueves por los resultados. Puedes estar haciendo todo bien, pero el domingo en la cancha, si el equipo juega mal, tú eres, a ojos de todos, pésimo.

-¿Nunca pensó en renunciar?

-Hay momentos en que me sentí tan presionado y lo pensé. Me estaba yendo bien en casi todas las empresas en las que participo. Pero uno hereda de la familia ese gen de querer más, no por el poder, sino por hacer cosas. Yo soy inquieto: el domingo me levanto y si no hay fútbol o carreras, me pregunto: ¿qué hago hoy día? Y como no soy perdedor, no me iba a ir cuando estaban las cosas abajo. Si me tengo que ir en algún minuto, será con la U arriba.

-¿Por qué está en el fútbol?

-Es la pasión de mi vida. Jugué como arquero en las divisiones inferiores, pero tuve que dejarlo. Tenía clases en el colegio hasta las 4 de la tarde y no alcanzaba a llegar a los entrenamientos en Recoleta. Llegó un minuto en que le dije a la “Lili”, mi mamá, que dejaba el colegio. Imagínate lo que me contestó (risas). Muchos años después, cuando la U estaba medio en quiebra, me invitaron a participar en la Corfuch (Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile), pero no hubo compatibilidad. Vino la quiebra y me acerqué a la corredora Larraín Vial –que había abierto con éxito en bolsa a Colo Colo– para hacer algo similar con la U. Un día me llaman a Los Ángeles, el 2007, y me dicen: “Eres el dueño de la U”.

-¿Por qué algunos empresarios se meten en el fútbol? ¿Buscan alegrías que en los negocios más tradicionales no consiguen?

-Puede ser. En el caso mío, yo era futbolista antes de ser empresario. Tal vez, otros lo hacen para figurar o estar más cerca de la prensa.

-¿Es un negocio?

-No lo llamaría negocio, porque el fútbol, al igual que la hípica, es una pasión cara. Se transan millones de dólares, pero el costo que hay detrás es enorme. Uno invierte e invierte, y al final no tienes el rédito económico que podrías tener en cualquier empresa. Es tan potente el tema de depender de un resultado, que te empieza a comer y comienzas a tener problemas en tu entorno familiar. No puedes salir a comer a un restorán ni ir a un mall. La gente te para en la calle…

-Ahora que el club está arriba, ¿piensa dejarlo?

-Tengo promesas pendientes: que la U tenga su estadio y algún triunfo internacional de mayor categoría. Me voy a ir cuando logremos esas dos cosas.

-¿Van a reactivar la negociación con el Estadio Nacional?

-No sé si finalmente será el Nacional, pero estamos conversando con mucha gente por el estadio propio de la U.

-Si tuviera que poner una fecha, ¿cuándo sería?

-El pecado que tuve es que al principio me sobre emocioné con el tema del estadio, pensé que estaba todo listo para levantarlo en la laguna Carén, pero sucedieron una serie de inconvenientes. El estadio va en algún momento. No me atrevo a dar una fecha, pero no será en 50 años más, sino más cerca que antes.

Ojo ganador

El hijo mayor de Liliana Solari Falabella, la fundadora del holding de negocios Bethia –que participa en empresas como Falabella, Mega, Titanium, LATAM, Aguas Andinas, Colmena, entre otras–, está lejos de ser el típico empresario. Rebelde desde chico, Heller dividía su tiempo entre la radio Concierto –donde era DJ–, el departamento de electrónica de Falabella –donde trabajaba– y el Inacap, donde estudió para convertirse en técnico agrícola.

“La mejor universidad de la vida fue trabajar en las tiendas. Ahí desarrollé el ojo. Tenía que decidir si autorizaba o no un pago con cheque con sólo mirar la cara del cliente”, dice el hombre que hoy integra una decena de directorios de un grupo empresarial cuyos activos están valorizados en 3.500 millones de dólares.

-¿Se arrepiente de no haber estudiado ingeniería comercial, como le aconsejaba su familia?

-No, para nada. Siento que las herramientas uno las va adquiriendo con el tiempo. Mi abuelo materno Alberto Solari me decía: “Dame el hombre y te doy el negocio”. Es decir, si tienes al hombre que va a ser bueno en ese negocio, hazlo. Si no, te meterás en problemas.

-¿Parte del éxito en sus empresas radica en rodearse de los mejores equipos?

-Ésa es quizás mi mayor virtud. Aprendí de chico con quién rodearme y a quién elegir. En Mega me dio resultados, en la U también.

-¿Fue clave su decisión de alejarse del protagonismo para conseguir el campeonato?

-Exacto. Llegó un minuto en que decidí sacarme el hincha de la cabeza y pensar. Estaba muy expuesto y necesitaba gente de confianza plena. Para la parte administrativa y vocerías designé a Pablo Silva, que venía de Mega Sports. Y para el área deportiva, a Ronald Fuentes, a quien conocí cuando era jugador. Ahí nos empezamos a ordenar. Me la jugué por el técnico Ángel Guillermo Hoyos y, gracias a Dios, funcionó.

-¿No le cuesta delegar?

-No. Soy bueno para armar dream teams. Cuando compramos Mega, yo miraba el Canal 13 que estaba con éxito tras éxito. Patricio Hernández –que era director de programación de la estación católica– me presentó un proyecto para llegar en tres años al primer lugar, lo que significaba invertir mucha plata, no sólo en infraestructura, sino que también en la parrilla. ¿Cuáles son los canales que tienen credibilidad? Aquéllos que cuentan con un departamento de prensa y un área dramática potentes. Sumamos a la Quena Rencoret y empezamos a traernos a actores importantes. Ahí llegó la posibilidad de comprar las teleseries turcas, lo cual fue un acierto de Iñaki Vicente, nuestro gerente de contenidos internacionales, quien supo elegirlas bien.

-¿Usted las vio?

-¡Por supuesto! Y no pido ningún capítulo por adelantado. La única que tenía ese privilegio en tiempos de Onur y de Fatmagul era mi mamá, que decía “me quedé dormida”, y le mandaban los discos de varios capítulos en adelante. Yo le decía: “Te quedas callada si llega una amiga a preguntarte qué pasa”.

-¿Por qué le dieron ganas de comprarse un canal?

-Siempre me gustaron las comunicaciones. Entre todos los enredos que he tenido en mi vida, escribí un libro, trabajé en radio. De hecho, el programa Concierto Discoteque –muy conocido en los 80– lo inventé yo. En algún minuto en Mega dije: “Me metí en un cachito de verdad. Pero bueno, tenemos que sacarlo adelante”. Fue duro al principio. Pero me encontré con la gente que tenía que encontrarme y ellos han hecho que esto surja...

