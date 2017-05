Piñera y sociedad en Islas Vírgenes: “No significa ningún ahorro tributario”

El precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, señaló que la existencia en Islas Vírgenes de su sociedad Bancard International Development, situación dada a conocer por Ciper, no representa "ningún ahorro tributario" y, por lo tanto, tampoco un perjuicio fiscal para el país.

"El hecho de tener una empresa en las Islas Vírgenes no significa ningún ahorro tributario de ninguna naturaleza", dijo el empresario en Tele13 Radio esta mañana.

"Se dicen cosas sin ningún conocimiento, le puedo asegurar que el hecho que haya tenido una empresa, como muchas empresas públicas o privadas, no significa ningún ahorro tributario porque esas empresas tributan en Chile, todo eso que se dice de evasión de impuestos es absolutamente falso", insistió.

Por otro lado, el ex mandatario respondió las críticas en torno a su declaración de patrimonio e intereses, los que en conjunto con su esposa alcanzaron los US$ 800 millones, cifra mucho menor a los US$ 2.700 millones que posee, según Forbes.

​"Yo pago los impuestos que establece la ley, naturalmente, por encima de eso puedo hacer lo que quiera con mi dinero, con mi dinero hago muchas cosas que son de bien público", sostuvo.