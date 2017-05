Corea del Norte asegura estar lista para producir en masa un misil que podría alcanzar a EEUU

El misil de alcance intermedio Pukguksong 2 pasó todas las pruebas y está listo para entrar a producción masiva, informó el régimen de Kim jong Un en Corea del Norte, tras realizar su más reciente ensayo nuclear.

El gobierno aseguró que el lanzamiento del domingo demostró la capacidad del misil de transportar “una ojiva nuclear de gran tamaño y peso” y que parte del territorio estadounidense estaba “dentro del rango objetivo”.

La agencia oficial norcoreana KCNA citó declaraciones en las cuales Kim aseguraba que el misil es “un arma estratégica exitosa” y que “ahora que sus datos tácticos y técnicos cumplieron con los requisitos del partido, este tipo de armas debería producirse en masa rápidamente, de manera serial”.

Autoridades en Washington, no obstante, cuestionaron la credibilidad de esos dichos. En declaraciones anónimas a Reuters, fuentes de gobierno aseguraron que la prueba del domingo no demostró nuevas capacidades y que no estaba claro que pudiera amenazar directamente a EEUU.

Asimismo, el analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Michael Elleman dijo a Reuters que “comenzar la producción masiva en un período tan temprano de la fase de desarrollo es riesgoso, pero quizá es un riesgo con el que Corea del Norte se siente cómoda”.

