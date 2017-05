Los libros favoritos de 10 de las personas más millonarias del planeta

Si es verdad que eres lo que lees, los libros favoritos de los multimillonarios deberían ser de interés general. Pero bueno, sabemos que la vida no siempre es así, y no por leer uno o diez libros favoritos de estas personas, seremos mágicamente como uno de ellos.

Sin embargo, no está demás conocer los gustos y preferencias de los más poderosos, incluso si es solo para darnos cuenta de que son seres humanos que podrían tener los mismos gustos que nosotros.

De empresarios y magnates de los medios de comunicación, a las superestrellas internacionales y el propio presidente de EEUU, Business Insider nos muestra los 10 libros favoritos de algunos de los personajes más poderosos de la actualidad.

Mark Cuban "El Manantial" de Ayn Rand

Su filosofía básica gira en torno al poder del individuo, con la búsqueda de la felicidad siendo el propósito moral de la vida.

Jeff Bezos: "Lo que queda de día" de Kazuo Ishiguro

Hablando sobre el libro al Washington Post, Bezos dijo: "No puedes evitar salir y pensar, pasé solo 10 horas viviendo una vida alterna y aprendí algo sobre la vida y sobre arrepentimiento".

Mark Zuckerberg: "La Eneida" de Virgilio

El fundador y CEO de Facebook se le presentó a estudiar latín en la escuela secundaria donde leyó este libro, el cual "no conoce fronteras en el tiempo y la grandeza", según el mismo empresario.

Oprah Winfrey: "Matar a un ruiseñor" de Harper Lee

Una historia compasiva y conmovedora de bondad, crueldad y las raíces de la conducta humana. "Recuerdo leer este libro y luego ir a clase y no ser capaz de callar al respecto", dijo Oprah al Baltimore Sun.

Elon Musk: "Serie de la Fundación" de Isaac Asimov

Según el CEO de Tesla y SpaceX, "las lecciones de la historia sugieren que las civilizaciones se mueven en ciclos ... podría haber una serie de eventos que hacen que los niveles de tecnología disminuyan". La serie de libros ha tenido un profundo efecto en la forma en que Musk piensa en el mundo.

Bill Gates: "El guardián entre el centeno" de J.D. Salinger

"Es mi libro favorito", ha dicho Gates. "Reconoce que los jóvenes están un poco confundidos, pero pueden ser inteligentes, y ver cosas que los adultos no".

Michael Bloomberg: "El Honorable Colegial" de John Le Carré

"Son 600 páginas, es sobre todo descripciones, casi no ocurre nada, pero es fascinante", dijo Bloomberg en The New York Times. ¿Lectura de 600 páginas de la nada fascinante? Suena divertido.

Richard Branson: "Stalingrado: el asedio fatídico 1942-1943" de Antony Beevor

Más que un relato puro de la batalla, este libro relata las experiencias personales de los soldados en ambos bandos, e incluye historias de interrogación, deserción y ejecución.

Beyoncé: "What Will It Take to Make a Woman President?" (¿Qué se necesita para hacer una mujer presidente?) de Marianne Schnall

"Es una colección de entrevistas y ensayos de grandes mujeres", dice Beyoncé. "Te inspirarán a ser un mejor líder".

Donald Trump: "El poder del pensamiento positivo" de Norman Vincent Peale

El Presidente Trump leyó "El Poder del Pensamiento Positivo" cuando tenía miles de millones de dólares en deuda, y eso cambió su vida. "Me rehusé a ser absorbido en el pensamiento negativo en cualquier nivel, incluso cuando las indicaciones no eran grandes. Esa fue una buena lección porque salí a un nivel muy victorioso". Vitorioso de hecho, considerando que ahora es el hombre más poderoso del mundo.