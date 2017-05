Los nombres que liderarán las comisiones programáticas de Piñera

Son alrededor de 500 personas divididas en 20 grupos de trabajo quienes se abocarán a la preparación del programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en lo que será su tercera aventura como candidato presidencial.

Esta mañana, en la sede de su comando en calle Enrique Foster Sur, la exautoridad anunció a los nombres que liderarán el aterrizaje de sus bases programáticas.

El Consejo Programático será liderado por Gonzalo Blumel y Susana Jiménez como coordinadores y como consejeros se integrarán el ex contralor Ramiro Mendoza, Mauricio Rojas y Alvaro Fischer. Como representantes de partidos estarán Ena Von Baer (UDI), Alberto Espina (RN), y Ricardo Israel (PRI).

El equipo de Desarrollo Institucional estará compuesto por el ex ministro Segpres, Cristián Larroulet, Fernanda Garcés, Sebastián Soto, y el mismo Mendoza.

En Desarrollo Económico, destacan los ex ministros Felipe Larraín (Hacienda) y Juan Andrés Fontaine (Economía), José Ramón Valente, Klaus Schmidt-Hebbel, el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y la ex subsecretaria de Desarrollo Social, Soledad Arellano.

En Trabajo, destaca la inclusión del director ejecutivo de Forus y consejero de la Sofofa, Alfonso Swett Opazo; en Pensiones el ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, y la exprimera dama, Cecilia Morel; en Infraestructura los ex ministros del MOP Loreto Silva y Hernán de Solminihac; en Ciudad y Calidad de Vida el alcalde de Las Condes y ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín; la maratonista Erika Olivera en Deporte; y en Cultura la hermana del exmandatario, Magdalena Piñera, y el exministro y escritor Roberto Ampuero.