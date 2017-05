Lagos comparte aventura presidencial en el extranjero

“Qué bueno que te vamos a recuperar”, le comentaron al ex presidente Ricardo Lagos las organizaciones internacionales –que lo suelen contactar para invitarlo a reuniones y conferencias– tras su bajada de la carrera presidencial. Antes de lanzarse en su segunda aventura, el ex mandatario solía viajar fuera de Chile, en promedio, dos veces al mes. Hoy, Lagos está enfocado en retomar su agenda afuera más que influir en la contingencia nacional y en potenciar su think “do” tank, inspirado en su programa de gobierno “Piensa en Chile”. Esta semana viajó a Buenos Aires para participar de la reunión plenaria de la fundación Círculo de Montevideo, que reúne a varios ex presidentes de la región. Un encuentro que incluye debates con Carlos Slim y un diálogo con el presidente Mauricio Macri. Al viaje, Lagos llevó los cuadernillos que escribió tras las conversaciones ciudadanas que sostuvo en su campaña. Su plan es compartir con los asistentes su experiencia durante la elaboración de su programa presidencial. Después de Argentina, el ex presidente viajará a Finlandia donde se reunirá con el grupo de The Elders, organización que integra junto a otros líderes mundiales como Kofi Annan, Fernando H. Cardoso, Jimmy Carter y en su minuto con el fallecido Nelson Mandela, entre otros. Y luego, tiene una invitación para viajar a Noruega.