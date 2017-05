“Piñera ha ido más allá de lo que la ley le indicaba”.

Es martes por la mañana, y Edmundo Pérez Yoma (78) está de buzo y zapatillas sentado en el living de su casa en Vitacura. Durante su juventud, solía practicar yoga, ejercicio que retomó hace un tiempo y que ahora realiza dos veces por semana.

El ex ministro del Interior en el primer gobierno de Bachelet e histórico militante de la Democracia Cristiana dice estar alejado de la política activa, aunque su voz sigue teniendo peso. Cercano a Jorge Burgos y Mario Fernández, es de los que desde la DC lamentan la bajada de Lagos y piensan que el ex mandatario habría levantado en las encuestas si hubiese logrado el apoyo del PS.

Frente al actual escenario no es apocalíptico. “Hay incertidumbre. Y por lo mismo, yo creo que éstas van a ser las elecciones más entretenidas que hemos tenido en muchos años”, enfatiza. “En todo caso, Chile es un país que tiene instituciones sólidas. Si sale Piñera, no va a pasar nada; si sale el Frente Amplio, seguramente va a haber mucha ebullición política. Pero hay un Senado, una Cámara de Diputados que funcionan. No debiera nadie estar asustado”.

-Hay quienes ya dan a Piñera ganador.

-¡No! Yo creo que alguien que declara ganador al que tiene un 25% no sabe de lo que está hablando. Si sumas su porcentaje, más (Manuel José) Ossandón, más el 1% de (Felipe) Kast, no llegas ni al 30%. Que alguien crea que Piñera va a ser presidente de la república porque tiene 25%, está mal. ¡Es muy bajo el 25%! ¡Muy bajo! A mí me extraña que Piñera esté en una situación tan débil y que esté tan estancado.

-¿Es de los que apoya la decisión de que la DC llegue a primera vuelta?

-Sí. Es una decisión muy importante que marca el fin de un sistema de hacer política de la centroizquierda de los últimos 28 o 30 años.

-¿El fin de este pacto es un retroceso histórico?

-Yo creo que no. Es evidente que los 20 años de la Concertación fueron los mejores que ha tenido Chile en su historia republicana. Fueron tiempos de gran crecimiento, con equidad, con reformas progresivas, con mucho avance. La Nueva Mayoría fue definida desde un comienzo como una alianza programática. Entonces, siempre tuvo fecha de término: vencía el 11 de marzo (de 2018). Ahora, en el transcurso de este gobierno se podrían haber desencadenado los mismos hechos que convirtieron a la Concertación en una coalición. Pero eso no pasó.

-¿Le resta dramatismo al fin de la NM?

-No sólo le resto dramatismo, sino que era la evolución necesaria que tenía que pasar. La Concertación ya pasó, la NM ya pasó. Estamos en un nuevo cuadro político y tiene que haber un reacomodo en las fuerzas de centroizquierda. El centro tiene que volver al centro. La DC o algún partido de este conglomerado debe recuperar ese gran pozo de votantes moderados. Y por otro lado, ha surgido el Frente Amplio, que está amenazando a los partidos de izquierda de la NM de una manera muy significativa. Hoy por hoy, seguir pensando que la NM podría existir, es una ilusión.

-Usted la da por muerta…

-Ya no sobrevivió. Ya tenemos dos candidatos. Ya no existe la NM. Al menos no como coalición política. Como alianza programática, vamos a ver qué pasa en los próximos meses.

Candidatos y contenidos

-Jorge Navarrete dijo en Capital que no le gustaba Guillier, pero no tanto como para votar por Piñera. ¿En qué línea está usted?

-Es muy prematuro para decir algo así. Creo que la candidatura de Guillier está en desarrollo. Todavía no tiene un programa. Ha tenido un gran fichaje, como dicen en el fútbol, que es la incorporación de Osvaldo Rosales, una persona muy preparada que puede darle un sentido programático. Pero decir hoy “voy a votar o no por Guillier”, me parece prematuro.

-¿Usted no tiene opinión del candidato?

-No aún. Aquí no se trata de tener opinión sobre él como persona, sino de qué es lo que representa políticamente. Cuál va a ser su programa de gobierno. Pero también me parece prematuro estar considerando algún pacto de ayuda mutua en segunda vuelta, porque no sabemos quién va a llegar y no sabemos cómo van a llegar. Si en el transcurso del tiempo el discurso de Guillier se radicalizara de forma extrema, yo no sé si va a ser posible un apoyo mutuo. O si viceversa, si ellos consideran que la DC tiene un programa que no coincide con sus ideales, tampoco van a querer que nos sumemos.

-¿Pero cómo ha visto hasta ahora el candidato Guillier? Se le critica que no tiene un liderazgo claro.

-Lo veo como un candidato desconocido. Como un senador bastante respetable, pero que todavía no encuentra el acomodo político y que no sé qué es lo que propone. Si escucho a Osvaldo Rosales, veo a alguien con un programa estructurado… ¿Guillier va a seguir con ese programa? ¿O va a haber otro?

-¿No le parece peligroso este vacío de contenido de Guillier?

-Peligroso para él (ríe). Hay tiempo.

-¿Y qué potencial le ve a la candidata del Frente Amplio?

-A mi edad, opinar del Frente Amplio sería una cosa muy aventurada.

-¿Por qué?

-Porque es gente joven con otra mirada, otra visión del país, ¡y yo verdaderamente no los conozco! Espero que durante el curso de esta campaña vaya a conocerlos, pero ahora son más bien titulares los que hay.

-¿No tiene sobrinos o hijos que sintonicen con Revolución Democrática, por ejemplo?

-Más bien nietos (ríe). Tengo nietos que miran con mucha simpatía esto, porque lo ven como una cosa nueva, atractiva. En Chile siempre ha habido alrededor de un 15% y un 20% de gente que no ha votado por los partidos tradicionales y que termina votando por Fra Fra Errázuriz, después ME-O, o Parisi. El FA es parecido a un Podemos de España. Pero sería muy presuntuoso de mi parte emitir una opinión de ellos.

-Sorprende cuánto crecieron en un mes…

-Les ha ido muy bien. Ahora hay que ver cuál es su techo, eligieron muy bien a la candidata, una periodista que a mí me gustaba mucho. Pero las candidaturas no son sólo los candidatos.

.-¿Qué le pareció el fideicomiso de Piñera? ¿Es suficiente?

-Quiero ser muy honesto. Hay una ley aprobada recientemente, y Piñera ha cumplido con esa ley. Y no sólo ha cumplido con ella, sino que ha ido más allá de lo que le indicaba. Y yo creo que eso es un gran avance. Que pueda haber cosas para perfeccionarlo aún más, está bien. Pero él ha ido bastante más allá de la ley, y es algo que hay que reconocerle.

-¿Negocios y política son compatibles?

-No. Pero que un hombre de negocios participe en política, no es incompatible.