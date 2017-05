Macron, el gran favorito de las encuestas

El centrista Emmanuel Macron es el favorito para convertirse en el sucesor de François Hollande, de quien fue ministro. Así lo demuestran las encuestas realizadas por el Huffington Post en su HuffPollster. Según los sondeos elaborados por el medio, 20 puntos separan a Macron de su contendora, la ultra derechista Marine Le Pen.

Una ventaja que surgió tras el duro debate televisivo, en el que la candidata atacó a su rival, insinuando sin pruebas que evadía impuestos. “Espero que no nos enteremos de que usted tiene una cuenta offshore en las Bahamas. No lo sé. Yo no tengo ni idea”, dijo Le Pen, a lo que Macron retrucó: “Esto es una difamación”.

En los últimos sondeos, publicados por BMFTV y el diario L’Express la ventaja del candidato centrista incluso se incrementa: Macron conseguiría un 62% de los votos, contra un 38% de Le Pen. Según afirma el diario, ello se debería a que una parte importante de los votantes de Jean-Luc Mélenchon ha expresado su apoyo a Macron.

La abstensión, en todo caso, rondaría entre el 20 y el 30% según consignan distintas encuestas.

Obama apoya a Macron

El ex presidente de Estados Unidos rompió el silencio que lo ha caracterizado desde la casa Blanca para manifestar su apoyo al candidato del centro.

En un video de más de un minuto, Obama dijo: “Debido a la importancia de estas elecciones, quiero que sepan que apoyo a Emmanuel Macron. Y agregó:“No tengo planes de involucrarme en muchas elecciones ahora que yo ya no me tengo que presentar a unas, pero las elecciones francesas son muy importantes para el futuro de Francia y los valores que tanto nos importan. Porque el éxito de Francia le importa a todo el mundo”.