Bachelet mandará proyecto de nueva Constitución antes de terminar su gobierno

“¡Cómo podría arrepentirme de haber vuelto! Soy una agradecida de haber podido regresar a una tarea tan significativa. Además, ¿de qué me habría servido quedarme sentada en los laureles? El capital de prestigio y apoyo acumulado es para gastarlo, para hacer cosas con él, aunque disminuya en el intento”, aseguró la Presidenta de la República en una extensa entrevista a Revista Caras.

Ahí aseguró que se harán cambios a la Constitución antes que deje La Moneda, en marzo del 2018. “Voy a cumplir con el compromiso de hacer una reforma constitucional para poder hacer una nueva Constitución (…) Antes de irme enviaré un proyecto de nueva Constitución al Parlamento. En cuanto a la previsión, Bachelet respondió que “nos comprometimos a identificar un sistema previsional más adecuado que permitiera asegurar pensiones más dignas. Eso ya lo hicimos con la comisión Bravo, lo que pasa es que no llegó a un acuerdo, pero esa tarea se hizo. Dado que el tema de las pensiones adquirió tanta relevancia, aunque no era una reforma comprometida, enviaré un proyecto que permita avanzar gradualmente hacia pensiones más dignas”.

En cuanto a las desilusiones que ha sufrido, señaló que “soy bien autocrítica y siempre pienso que podría haber hecho las cosas mejor, pero no me arrepiento de ser persistente con lo que me comprometí. En general soy jugada con lo que creo, y en ese sentido cuando uno tiene ilusiones se desilusiona... pero a la vez soy muy realista y sé cómo es la política, aunque hay cosas que no me gustan y que no hago como descalificar, menos en el terreno familiar o personal. Por eso es que no es desilusión, es que hay cosas que yo no haría jamás, ni como presidenta ni como persona”.

Sobre qué cosas se lleva de su segundo período como presidenta, indicó “el cariño que me entregan las personas en mis viajes por Chile y el extranjero. También la lealtad y el compañerismo de quienes han trabajado conmigo. Y el orgullo, en el buen sentido de la palabra, de que tuvimos el coraje de enfrentar tareas que no eran fáciles y que hemos puesto en marcha cambios que los ciudadanos demandaban”.

Frente a la pregunta, “un año más dónde se ve”, respondió: “No tengo idea, espero que descansando, viendo a mis amigos, cocinando, durmiendo un poco más. Haciendo cosas que no he podido hacer, viendo películas, yendo al cine. Es evidente que la vocación de servicio no se me acabará en marzo de 2018. La gente me importa, por lo tanto lo más probable es que no me quede mirando el techo en la casa. Lo claro es que no voy a estar en primera línea. Voy a pasar a la reserva estratégica”.