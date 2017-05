Ossandón rebate a Piñera sobre Transantiago y pide “copiar” idea de Lagos

Criticando la propuesta de Piñera de acabar con el Transantiago, el candidato Manuel José Ossandón dijo que no era tan fácil hacerlo porque hay contratos que cumplir. De esa manera Ossandón, que ha sido tildado de populista, marca distancia con el ex Presidente, y lo hace en un tema sensible: acusa que la propuesta de Piñera es poco realista.

"Al Transantiago hay que meterle mano, al Transantiago es una política escandalosa que le ha hecho mucho daño a la gente pero llegar y cambiarlo no es tan fácil y no es tan fácil por los contratos. Aquí los contratos son los que mandan", dijo Ossandón.

El parlamentario, ahondando su diferencia con Piñera, dijo que en realidad había que "copiar" la idea del ex presidente Ricardo Lagos en cuanto a reformar el sistema de transporte de la capital pero concentrando los esfuerzos en el metro.

"Yo creo que eso se amarra, como lo dijo el ex presidente Lagos y hay que copiarlo porque es una muy buena idea, a hacer un plan de muchos kilómetros de metro y que sea el verdadero troncal del Transantiago y que las micros sean los alimentadores", afirmó, según consigna el Diario Financiero.