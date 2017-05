Piñera: “Si el país no crece, no va a haber recursos ni para el metro ni para otros objetivos”

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, aseguró que el plan de transformación del Transantiago, anunciado en su programa de gobierno, dependerá de la capacidad de crecimiento económico del país.

Según consigna DF, el ex mandatario señaló que "si el país no crece, como lo está haciendo hoy día, no va a haber recursos ni para el metro ni para ninguno de los otros objetivos que nos hemos planteado en nuestro programa, y por eso el crecimiento económico es absolutamente fundamental y necesario".

Durante la inauguración de su comando en Las Condes, Piñera reiteró sus críticas al sistema de transporte de Santiago al asegurar que "fue mal diseñado y fue una ingeniería que no consideró las verdaderas necesidades de las personas".

"Vamos a crear un nuevo sistema de transporte en que el metro va a ser el elemento estructurante", dijo, y agregó que junto con terminar las líneas 3 y 6 del sistema de trenes subterráneo, "vamos a construir 125 kilómetros más de metro, para que llegue a toda la ciudad de Santiago".

Añadió que el programa de transporte incluirá a varias de las principales ciudades del país.

"Nuestro plan contempla soluciones mucho más modernas e innovadoras en las grandes metrópolis, como Antofagasta, Valparaíso-Viña del mar, Concepción-Talcahuano, Temuco-Padre las Casas, Puerto Montt", adelantó.

Desde la otra vereda política, el pre candidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, afirmó:"La verdad es que nosotros creemos que hay que hacer una reforma al sistema de transportes de todo Chile... aquí hablamos del Transantiago como si fuera un problema de todo el país", afirmó el académico, al presentar las firmas necesarias para que el colectivo de izquierda pueda participar en las primarias del próximo 2 de junio, donde Mayol enfrentaría a la periodista Beatriz Sánchez.

"Nosotros queremos trabajar el tema del tren a nivel nacional, de Arica a Puerto Montt, más un tren transpatagónico", insistió.