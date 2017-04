Agustín Edwards: ciudadano, leyenda, potentado

Cuando se habla con Agustín Edwards nunca queda muy claro si el que está ahí es el hombre o el mito. Tal vez no hay personaje en Chile más mistificado que él. Medio mundo considera que el director y propietario de El Mercurio es el hombre más poderoso que hay en el país. Y, consecuente con esa posición, es visto como el gran articulador de los hilos del poder fáctico y el gran libretista de la escena política nacional.

Quizás sean pamplinas, porque a los diez minutos de conversar con él parece evidente que este viejo grande y nada de encorvado, tardo de oído, de cabeza impredecible y mente curiosa, proclive por lo mismo a volarse con mil temas, porque le interesa todo y le apasionan los detalles, anda literalmente en otra.

Anda preocupado de los chicos malos, de los jóvenes adictos en proceso de rehabilitación, de las comunidades hip-hop de los barrios pobres de Santiago, de los niños que desde el oscuro corazón de la pobreza están descubriendo el mundo a través de las posibilidades de la computación.

El asunto no sólo lo apasiona. La verdad es que desde hará cosa de dos o tres años lo raya. Va a dormir casi una vez por semana a hogares de acogida para niños en trance de rehabilitación. Se pasea por algunas poblaciones tratando de identificar los lugares donde se vende pasta base. Para verificar las dimensiones del problema, ha intentado incluso comprar, llevándose sorpresas. Son historias divertidas: “A usted no puh, don Agustín. A usted no le vendo. A usted si quiere le regalo unos monitos”.

Agustín Edwards Eastman, ciudadano y leyenda, potentado y benefactor, cabeza de una dinastía que se remonta a los comienzos del siglo XIX, se ríe y mientras lo cuenta se nota que lo pasa bien. Después se embala con historias de chicos de la calle. Conoce a uno que lleva nueve años vagando. Ha estado detenido como 50 veces, 27 de ellas preso. Dice que es un diablillo, que roba de todo, que sobre delitos contra la propiedad sabe más que un abogado, que es experto en timbrar casas y no le gana nadie a la hora de neutralizar una alarma contra robos…

-Yo nací el 27. El año 30 Santiago debe haber tenido un millón de habitantes. Hoy sólo el 13% de la población es rural. En el campo hay más comunidad. La gente se ayuda más y participa en fiestas colectivas. En la ciudad, en cambio, no hay muchas conexiones y ahí está el problema de la desintegración urbana. Hasta ahora, nuestra gran prioridad está siendo la educación, el trabajo con los jóvenes en situación de riesgo social. La experiencia ha sido muy estimulante. Estoy hablando de niños que viven en la calle, que han comenzado a consumir droga a los 8 años e incluso antes, que han pasado muy irregularmente por la escuela… y bueno, que están encontrando en la computación un espacio para entender y conectarse mejor con el mundo.

-¿Le costó mucho dar con el modelo de Paz Ciudadana? Porque la fundación pareciera tener un formato original. Es una fundación de la sociedad civil y un proyecto que cruza todo el espectro político.

-Bueno, cada país tiene su propio modelo para encarar el tema de la seguridad pública. Debe haber un modelo parecido al de Paz Ciudadana, pero yo no lo conozco. Es bueno que haya nacido. Aquí todos creían que sabían mucho de su parte, pero nadie dominaba el todo.

-¿Y cómo nació la idea?

-Bueno, después de lo ocurrido con Cristián, creía que algo había que hacer. Le di vueltas al asunto con el padre Renato Poblete. El problema es que en Chile las responsabilidades estaban muy repartidas. Aquí todos los datos eran parciales y estaban escondidos. Una policía allá, otra repartición acá. Nuestro trabajo fue convencerlos de que las cifras que manejaban no eran sólo problema de ellos sino de toda la sociedad. Teníamos que aliarnos para pensar entre todos cómo combatir la inseguridad y la delincuencia.

-¿Para llegar a la tolerancia cero?

-Yo no creo en las tolerancias cero. Hay que tener muchos medios para eso. Hay que tener cárceles que no tenemos. Hay que tener recursos…

-¿Y en qué cree?

-En los vecinos que se juntan, en los centros de padres que discuten, en las reuniones del alcalde con Carabineros y con las juntas de vecinos… Hoy la unidad de base para la seguridad pública no es la comuna, es el barrio. Las comunas son muy grandes. Ese enfoque lo trajimos de afuera. Son cosas de sentido común, el menos común de los sentidos. Hay que partir por cosas simples. Por ejemplo, por podar los árboles más altos en las plazas y espacios públicos. Se comen la iluminación nocturna y facilitan los asaltos en la oscuridad. Las luces en las calles están dispuestas para los autos, que tienen iluminación propia, y no para los peatones. Algo de esto se está haciendo ya. Perogrulladas, pero son valiosas.

Edwards y el mundo digital

-¿Cómo llegó a encabezar la fundación País Digital?

-Yo me metí en esto cuando a Ricardo Lagos lo invitaron a Silicon Valley. No sé cómo, pero a mí me metieron al grupo que lo acompañó. Y cuando estábamos allá, en un grupo en el que están Fernando Flores, Foxley, Jorge Carey y muchos otros amigos, dije que deberíamos hacer algo perdurable para que el asunto no quedara como conversación de cóctel.

-¿Son los niños, la educación, la gran prioridad de País Digital?

-Por el momento, sí, aunque estamos recién comenzando. El primer proyecto que estamos impulsando tiene amplio impacto social. Vamos a funcionar con un modelo brasileño, autosustentable, que ha probado ser muy efectivo para difundir el acceso de comunidades pobres y excluidas a las tecnologías de la información. No podemos tener la pretensión de querer estar inventando la rueda siempre.

-Y qué, ¿por ahí piensan iniciar la revolución?

-No sé si la revolución, pero vamos a meter a más gente a la informática… El gran problema son los adultos. Cuesta más arrastrarlos.

-¿Le costó mucho a usted meterse en la computación?

-No, nada. Además, internet hizo cambiar absolutamente la industria de las comunicaciones. Fíjate que ya estoy leyendo seis o siete revistas que llegan enteras y perfectas por internet.

-¿Y se entiende bien con un directorio amplio, donde hay senadores como Foxley y Fernando Flores, que estuvo exiliado?

-Yo me entiendo bien con todos. País Digital no es el proyecto de un sector solamente. Es de todo Chile. Por lo demás, Fernando es un hombre muy inteligente, sabe mucho de informática y es un honor tenerlo en el directorio…

