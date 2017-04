Por María José López

Ilustración: Ignacio Schiefelbein

Leonidas Vial decidió entrar. El martes 25 de abril, el empresario mandó una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros en la que expresa su decisión de cambiar el rol que hasta ahora ha jugado en La Polar: en la misiva propuso su nombre para ser director de la empresa, la que controla en un 24%. El socio de LarrainVial quiere dejar de ser un dueño con poca visibilidad y representado por otros, para convertirse en un miembro activo en la mesa del retailer.

El momento no fue elegido al azar. Desde que Vial comenzó a tomar las riendas en abril del año pasado, cuando eligió a cuatro de siete directores, La Polar ha ido en ascenso. Junto al gerente general, Andrés Eyzaguirre, elaboró un agresivo plan de reducción de costos y en marzo, la compañía vio números azules después de años de pérdidas tras los coletazos que dejaron las repactaciones unilaterales, fraude que lo tuvo precisamente a él entre los más dañados. Por lo mismo, hoy son varios que hablan de la revancha de León Vial: levantar la empresa que más lo golpeó.

“Si León no entra ahora, desaprovecha una oportunidad. Ésta es la historia de recuperación de una empresa que todos esperaban quebrara y en la que él apostó a ganador”, indica una persona cercana a La Polar.

En todo caso, aunque dicen que en términos de plata ésta no es la inversión más relevante para León Vial, sí es de sus mejores negocios. Se especula que invirtió 14 mil ochocientos millones de pesos para comprar 3 mil millones de acciones, en paquetes de 14; 31,49; y 30 pesos. Hoy, el papel está a casi 47 pesos. “En valor absoluto no es el negocio del siglo, pero sí es de una rentabilidad indiscutible. Multiplicó por dos su capital”, indica una persona de La Polar.

Además, todo indica que el negocio le entusiasma. De hecho, no es raro verlo recorriendo las tiendas, conversando con vendedores y se reúne de vez en cuando con el gerente general para hacer seguimiento.

Y para avanzar, en las últimas semanas ha ido moviendo fichas. Su idea era llegar con una mejor posición a la junta y así elegir a la mayor cantidad de directores. En febrero compró cuatro millones de dólares y subió a 18,79% su participación, y el pasado 17 de abril reconvirtió bonos en acciones por cinco millones de dólares. Con esto, logró acumular 23,93% del retailer. Si a ello se suma el porcentaje de Anselmo Palma y Delfau, con quienes actúa en bloque, juntos poseen el 47%.

Vial está decidido a jugar en grande. De hecho, sus cercanos aseguran que por estos días analiza convertirse él –o su hijo Manuel José– en presidente del directorio. Eso significa que saldrá Gonzalo de la Carrera, nominado por Vial a la cabeza de la mesa en abril de 2016.

All in

Fue alguien de su círculo quien le dio el empujón. A mediados de 2015, un cercano a Vial le comentó: “Ojo con La Polar. Es una empresa sin dueño, que lleva años con números rojos y que como no tiene controlador, no hay mano firme”. La acción entonces, de 13 pesos, barría el suelo (en su época de gloria rozaba los tres mil pesos).

Pero el empresario tenía un mal recuerdo de su última incursión ahí: seis días antes de que La Polar revelara “prácticas no autorizadas en la gestión de créditos”, LarrainVial colocó 100 millones de dólares. Vial compró y ofreció a Consorcio y Penta ser parte del negocio. Cada uno se hizo de un tercio y el tercero, LarrainVial lo vendió a sus clientes. Con la debacle, bajaron su valor 60% y los socios –Vial y Fernando Larraín– pagaron con su billetera la diferencia a los clientes perjudicados. Por esto León Vial demandó a su ex amigo Pablo Alcalde, quien en ese momento era presidente de la firma.

Pese a ello, el socio de La Parva comenzó a seguir la compañía. “Para León, los negocios son negocios. No invierte con sentimientos. Lo hace con números”, dice una persona que lo conoce hace años.

Vial quería entender por qué a La Polar le iba tan mal. Tras conversar con expertos en la industria –la única firma de retail en la que participaba es CIC–, se dio cuenta de que además de ser una empresa golpeada por una crisis, había gastos excesivos y problemas de gestión, a su parecer, importantes. Pensó que él podría hacer algo y se animó a comprar. Además, sacó cálculos. “Aquí hay dos negocios: el retail y el financiero. El primero es muy bueno, pero no se mantiene si es que el segundo anda mal”, indica una persona que ha trabajado en La Polar. Calcularon cuánto valía la cartera de crédito. El resultado les pareció atractivo y prometedor.

Vial tenía claro que ésta era una empresa con riesgo, expuesta y con flancos judiciales. Por lo mismo, se propuso alcanzar un porcentaje que le permitiera influir a través del directorio. “El riesgo era quedarse como minoritario, enganchado en algo que no te sirve”, indica un cercano. Pero no quería adquirir demasiado en un principio, para no levantar sospechas de “control total”.

Entonces, se puso en contacto con su amigo Anselmo Palma, dueño de Wenco y director de El Club de Golf Los Leones. Éste se entusiasmó y le propuso incluir a su socio, Fernando Delfau.

La siguiente encrucijada que enfrentó era saber a quién comprar. La respuesta estaba más cerca de lo que creía.

Bonos de oro

Cuando el caso La Polar estalló, el directorio que asumió entonces ideó un plan para responder a los acreedores: bonos convertibles en acciones. A los tenedores de esos instrumentos, bancos y otros afectados, acudió Vial.

En noviembre de 2015, cuando la acción estaba a 14,04 pesos, su sociedad Rentas VC compró un paquete grande de bonos (se estima que son 3 mil millones de acciones), los que ha ido transformando en etapas: a la fecha lleva 600 millones convertidos y para 2018 debe estar el total de ellos informado. Si no, al igual que todos los dueños de bonos, pierde la opción.

La primera vez que convirtió fue en marzo de 2016, cuando Palma y Delfau compraron en conjunto un porcentaje, justo antes de la junta de accionistas. Otro que entró fuerte en esa época fue Raimundo Valenzuela, también dentro de los grandes afectados en 2011, quien entonces quedó como mayoritario con un 12,9% de la compañía. Él nominó a Mario Gaete con su cupo en el directorio, que quedó compuesto además por Palma, Delfau, Manuel José Vial –hijo del empresario– y Gonzalo de la Carrera, su presidente. Todos ellos del “bando” de Vial. Los otros directores, Bernardo Fontaine (viene de la época de César Barros) y Cristóbal Hurtado, fueron designados por Credicorp y por el fondo Copérnico, respectivamente.

Entonces, empezaron a actuar.

Sobran baldosas

Una vez dentro, el nuevo equipo se dio cuenta de que había gastos excesivos en la empresa. “Había cultura de despilfarro. Un ejemplo básico: sobraban estacionamientos”, dice un cercano al directorio, quien añade que también se estimó que el gerente general de la época y la plana ejecutiva estaban “sobrepagados”. “Patricio Lecaros (gerente general 2011-2013) ganaba cerca de 30 millones de pesos, un 50% superior a la competencia”, agrega un director.

Quienes defienden esos pagos dicen: “Ésta era una empresa a punto de quebrar. No tenías cómo atraer ejecutivos”.

César Barros aterrizó en La Polar en julio de 2011. Paradójicamente, fue León Vial quien lo contactó. Lo hizo una noche, mientras Barros comía en el Nobu de Nueva York, y le pidió que “salvara la empresa”. Le aseguró que tenía el apoyo de los acreedores de los casi 1.300 millones de dólares de deuda de la multitienda. Aceptó la misión y contrató a Patricio Lecaros como su gerente general.

A este último le critican haber “sobreprometido” en sus proyecciones. “Entregó sistemáticamente metas que eran imposibles”, indica un ex integrante de la firma. Según la misma persona, la dupla Barros/Lecaros afirmaba que La Polar podría vender 10 UF por m2 al año. En esa época, los números eran justo la mitad. “Además, aparecían en la prensa haciendo esos enormes anuncios, como diputados en período electoral”, apunta un ex director.

El 2013 entró a la mesa Bernardo Fontaine, quien tenía experiencia en tiendas por departamentos. Él jugó un fuerte rol de opositor a Lecaros: por ejemplo, Fontaine no estaba de acuerdo en crear una filial en Colombia. Pese a ello, aterrizaron ahí.

Además, le reprochan gastos. Dicen que en vez de haber aprovechado el aumento de capital para invertir, por ejemplo, en tecnología –según dicen estaban muy atrasados en esa materia que incide directamente en los costos–, desembolsaban 13 mil millones de pesos en publicidad (su agencia era Promoplan), al estilo de las grandes tiendas. A ello se suman los gastos que debían enfrentar para pagar a estudios de abogados, como Guerrero Olivos.

“Hay que entender que ellos debieron apagar incendios. Pero se abocaron a eso dejando el negocio de lado. La crisis debió haberse resuelto en dos años”, relata una persona que conoce ese período. Otro agrega: “César Barros actuó como buen bombero. Pero faltó un plan de negocios más fuerte”.

Según cuentan, Lecaros había propuesto remodelar las 38 tiendas repartidas por el país. El directorio se opuso y acordaron partir el plan en un solo local, en Curicó. Luego de que tras el “fashion emergency” las ventas no aumentaran, la idea se desechó. Pese a ello, cuenta una persona que en esa época trabajaba en la empresa, se encontraron en una de las bodegas, cajas de porcelanatos. “No se había aprobado la remodelación completa, pero ya habían sido comprados los suelos para las sucursales”, apunta un ex director. Otro reproche que le hacen es que se enfocaron en tratar de competir en C2, cuando otros antecedentes avalaban que era mejor el C3.

Las tensiones entre Lecaros y la mesa fueron en aumento. Tanto, que el ejecutivo optó por salir, en julio de 2014. A pesar de que el actual directorio le reprocha fallas en “eficiencia y gestión” a la dupla Barros/Lecaros, hay otros que los defienden: “Hicieron una buena labor. La Polar no quebró ni desapareció, y renegociaron la deuda de forma exitosa con los bancos en dos oportunidades, en 2011 y en 2015”. En su reemplazo, entró como interino Gino Manríquez, entonces contralor de la empresa, quien cerró la tienda en Colombia.

En abril de 2015 hubo un nuevo cambio de mano: entró Juan Enrique Vilajuana como presidente. Lo primero que se propuso fue encontrar un gerente general. Así, con la sugerencia de Cristóbal Hurtado, también director, y de Fontaine, reclutaron a Andrés Eyzaguirre –se había desempeñado en ese mismo puesto en Falabella–, quien se mantiene hasta hoy y cuenta con total respaldo de los nuevos dueños.

La dupla Vilajuana/Eyzaguirre alivianó la estructura: redujeron en 50% los sueldos de los ejecutivos, disminuyeron mil puestos de trabajo, eliminaron algunas marcas, bajaron a siete mil millones de pesos el presupuesto de publicidad, entre otros gastos. Junto a ello, cuentan que en ese período se diseñó el plan para la tarjeta La Polar Visa, asunto clave en el negocio financiero.

En eso estaban a principios de 2016, cuando, sin pensarlo, León Vial escribía su libreto para entrar en escena.

Tijeretazos

Una vez dentro, los directores de León Vial se propusieron dar vuelta la compañía en 24 meses. “Profundizaron el ahorro de costos de una manera impensada”, dicen desde La Polar. Otro agrega: “¿Cómo León Vial logra tener cifras azules en tan poco tiempo? Esto no es rocket science. Es mucho más simple: ahorrar, rebajar costos innecesarios, ordenar”. En concreto, redujeron los sueldos de los directores a la mitad –bajaron de 6 a 3 millones de pesos–, siguieron eliminando marcas y, junto a Eyzaguirre, crearon un nuevo plan de logística para hacer más eficientes los traslados, importaciones y relación con puertos. A su vez, eliminaron otros mil puestos, varios de ellos ocupados por vendedores –a la fecha hay seis mil trabajadores– y cambiaron casi en 100% la plana ejecutiva.

Pero las dudas persisten. Hay quienes dicen que como este no es un negocio que está en el ADN de Vial, es probable que pronto venda su participación. “No es Juan Cúneo, ni un Calderón”, comparan en la industria.

Otra de las metas que se impuso este directorio encabezado por Gonzalo de la Carrera fue acelerar la solución de los temas de contingencia. Contrataron al estudio Larraín y Cía., donde trabaja Manuel José Vial, y durante 2016 pusieron fin al juicio con PwC y a dos litigios que tenían con clasificadoras de riesgo. A su vez, en febrero pasado, se acordó levantar el convenio judicial preventivo que se tenía con los acreedores, lo que permitirá a La Polar poner fin a las restricciones en materia de financiamiento que tenía desde 2011. En paralelo, se impulsó la puesta en marcha de la tarjeta Visa, la que hoy acumula 540 mil clientes.

Con respecto a su imagen, contrataron a la agencia Wolf, quien se encarga ahora de las campañas. Otra medida, tal vez menos numérica, consistió en “cerrar la boca”: decidieron desechar todas las apariciones en la prensa. Por lo mismo, una persona al interior de La Polar asegura que cayó mal una entrevista que dio De la Carrera apenas asumió la presidencia. “El protagonista no debió ser él. Pasó a llevar a Andrés (Eyzaguirre)”, asegura un cercano a Vial.

León Vial siguió comprando: lo hizo en septiembre de 2016 y en febrero de este año. Así adquirió todo el porcentaje del “Paila” Valenzuela, quien finalmente salió de la multitienda.

Sumando y restando, el resultado en azul llegó un año antes de lo prometido: el 2016 terminó con utilidades por 1.571 millones de pesos. A esto se suma el alza en la acción, pues cada vez que Vial compra, el precio del papel sube. “El mercado se da cuenta de que tiene un dueño, que es un trader y que va a hacer lo imposible por salir bien”, enfatizan desde una corredora. Hoy roza los 50 pesos y en lo que va del año su rentabilidad supera el 50%.

César Barros reconoce la buena racha y lo festeja: “Les ha ido bien, y me alegro. Si a ellos les va bien, es para mí un éxito”.

Retail está pendiente

La “nueva era” de La Polar no ha estado exenta de conflictos. En agosto del año pasado, Cristóbal Hurtado, vicepresidente y uno de los que más conoce la industria, renunció al directorio. Durante la última sesión a la que asistió, planteó algo que hace un tiempo lo inquietaba: la ausencia de una propuesta concreta de por qué el consumidor debía entrar a La Polar. “Los costos son relevantes, pero no puede ser lo único. Yo no veía una visión de largo plazo. No hay una visión de empresa”, asegura Hurtado y agrega que este tema es aún más relevante considerando que además de la competencia local, hay mucha amenaza internacional en la industria; como HM, Forever 21, Zara.

“El tema relevante es cómo vender más. Eso pasa por tener una propuesta atractiva y diferenciadora para tus clientes. Debes conocer bien a tu cliente, hablarle en su lenguaje, y que cuando él/ella entre a tu tienda se sienta cómodo, que lo entienden y que no puede encontrar esos productos en otra parte. Para eso necesitas una buena estrategia de productos y marcas propias, y vender al precio correcto”, agrega Hurtado.

Desde el actual directorio hay quienes comparten esa afirmación. El año pasado, las ventas retail crecieron 0,1% (a 318.837 millones de pesos), mientras que su negocio financiero subió un 8,7% (a 77.132 millones de pesos), gracias a productos como avances en efectivo.

Desde la empresa aseguran que ese segmento debe repuntar este año: se propusieron ocupar el metro cuadrado lo más posible y aumentar las ventas. Para ello están pensando, por ejemplo, en eliminar la línea blanca y ofrecer esos productos principalmente por internet.

Pero las dudas persisten. Algunas personas que conocen este mercado dicen que como éste no es un negocio que está en el ADN de Vial, es probable que pronto venda su participación. “No es Juan Cúneo, ni un Calderón”, comparan en la industria. Lo que todos tienen claro es que aún es anticipado sacar conclusiones.

Un cercano a Vial grafica: “El negocio está andando, pero ésta es una maratón y recién vamos en el kilómetro 10”.