Larraín versus Laraín

No es la primera vez que posan juntos para un medio. En 2013, Luis Larraín Arroyo (61 años), director de Libertad y Desarrollo, se fotografió junto a su hijo mayor, Luis Larraín Stieb (35 años), para contar cómo había sido para él, un hombre de la derecha tradicional, aceptar que su hijo era gay.

Reconoció que le costó lidiar con la idea y que tuvo aprensiones. Pensaba, por ejemplo, que a su primogénito le costaría integrarse al mundo laboral. Pero Larraín junior encontró trabajo rápido al salir de ingeniería en la PUC. Estuvo en una consultora y en el Centro de Políticas Públicas de la UC. Entonces, el que era su jefe asumió un cargo en La Moneda y se lo llevó a trabajar al gobierno de Piñera, como asesor de la división de coordinación interministerial de la Segpres. No duró mucho en el cargo. Figuró como rostro de la campaña de Sebastián Piñera apoyando la unión civil y dice que eso chocó con su puesto oficialista, cuando la discusión se trabó en el gobierno.

Se fue entonces a París a hacer un magíster en estudios políticos. Estaba en eso cuando su cuerpo rechazó el riñón que había recibido como parte de un trasplante un año antes (sufría de una insuficiencia renal crónica) y entró nuevamente a la lista de espera para recibir un órgano. En vez de echarse a morir, de regreso en Chile asumió la presidencia de la recién creada fundación Iguales. Sin poner pausa en su activismo, en 2015 Larraín Stieb se trasplantó por segunda vez, todo mientras peleaba en el Congreso la aprobación de la Ley de Unión Civil.

“Después de que lo vi actuando como presidente de Iguales percibí algunas cosas de las que no me había dado cuenta. Primero, que tenía una vocación muy marcada por las cuestiones públicas. Algo sabía de eso por su magíster, pero no lo había visto actuando en el Congreso, no lo había visto en el tema de perseguir la tramitación de un proyecto de ley, de desempeñarse de forma tan acabada en los temas que se discutían”, dice su padre.

Por eso, asegura el presidente de LyD, no le sorprendió cuando le dijo que dejaría la organización sin fines de lucro para postularse a diputado, algo que no se imagina para sí. “Encuentro que hacer campaña, no, me podría morir”, reconoce el economista, que nunca ha competido por votos. “Además que la política tiene una relación muy compleja con el poder que hay que manejar muy bien. No me gusta, no podría”, insiste.

Larraín hijo es el mayor de cinco hermanos y oficializó en el verano su salida de Iguales después de tres años y su postulación al Parlamento por el distrito 10 (Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja). Ciudadanos será su partido. Desde ahí quiere pelear por erradicar la discriminación. Su padre lo ha apoyado en la discusión de ideas: sobre salud, donde tienen bastantes coincidencias, y sobre valores, un campo donde Larraín padre se ha abierto significativamente los últimos años, aunque aún persisten las diferencias generacionales y de convicciones. El padre está inscrito para votar en la circunscripción donde Larraín se postulará. “El voto es secreto, aunque creo que sería buen diputado”, dice entre risas.

Larraín junior reconoce no sentirse cercano a Sebastián Piñera, a quien su padre ve como el político con mayores posibilidades de ganar las elecciones, “y a nosotros nos gusta ganar”, dice el director ejecutivo de LyD. Como se ve, no siempre opinan igual.

-¿Es el Piñera que vemos hoy más conservador que el de la campaña anterior?

-Luis Larraín Stieb (LLS): Sí, veo a un Piñera más conservador. No soy el primero que lo cree, ha habido análisis de sus discursos, y hay razones electorales para ello. En primarias, el candidato va a buscar el apoyo de su sector y no de todo el país, y tienden a radicalizar más sus posturas. Lo segundo es que a diferencia de 2009, estamos en una elección con voto voluntario, eso hace que se polarice la discusión. Evelyn Matthei también lo hizo: pasó de ser una candidata que hablaba de legislar el aborto terapéutico a ser una candidata que casi que iba a legislar con la Biblia en la mano. Es parte del juego político, pero ellos saben que al tomar esa postura, también descuidan a un grupo de la población.

-¿En LyD se han sentido presionados por Piñera para contar con su apoyo, por sobre otros candidatos de derecha?

-Luis Larraín Arroyo (LLA): No me siento presionado. Tenemos una tradición en LyD en la que hemos apoyado a los candidatos de la centroderecha y seguimos con esa tradición. En este caso hay dos candidatos que son bastante afines a nosotros. Uno es Sebastián Piñera, que de hecho en su anterior gobierno se llevó a mucha gente de LyD al gobierno, y Felipe Kast, que trabajó varios años en LyD. Mantenemos mucho contacto con ambos. La semana pasada tuvimos la celebración de nuestros 27 años y Piñera, que estaba en Punta Arenas, nos envió una muy afectuosa carta. La leímos ahí y al lado estaba Felipe Kast...

