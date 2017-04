Bernardo Larraín suma a Patricio Jottar y Gonzalo Said al equipo que competirá por presidencia de Sofofa

Por: Sandra Burgos A. para revista Capital

Esta mañana los consejeros de Sofofa recibieron una misiva especial. Desde Estados Unidos, Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, les envió un mail en el cual los invita a reflexionar e iniciar un proceso de conversación para consensuar sobre el sello que Sofofa debe tener en los próximos años, así como “el nuevo piso que queremos edificar sobre los ya construidos”, señala la carta.

La idea de Larraín Matte es contar con la mirada de los consejeros sobre estos dos puntos, para así llegar a una propuesta consensuada sobre los cambios y lineamientos que deberá tener la próxima dirigencia del gremio.

Pero no sólo eso, Larraín Matte también plantea que su postulación a la presidencia no es una “aventura personal”, ante lo cual señala que es fundamental formar equipos para enfrentar los desafíos que vienen. “Es por esto que le he pedido a Patricio Jottar (gerente general de CCU) y Gonzalo Said (accionista de Embotelladora Andina) que estén disponibles para ser parte del liderazgo de esta institución, integrando la mesa o el comité ejecutivo, así como también para que se sumen a este proceso de conversaciones que iniciaremos. A ambos les agradezco que hayan accedido con entusiasmo”.

El candidato a presidir el gremio industrial explica que son muchos los consejeros que lo apoyan y que están disponibles y motivados para participar de este liderazgo, “pero junto con ellos hemos optado por buscar integrar al equipo otras miradas y sensibilidades, de consejeras y comunes. Así como también conversar directamente sobre las eventuales inquietudes que pudieras tener sobre nuestro proyecto”.

En cuanto a quien podría ser su adversario, Rodrigo Alvarez, Larraín Matte también tuvo palabras: “Celebro que en el último consejo se haya decidido abrir el espacio para que se expresaran las personas interesadas en liderar esta institución en una nueva etapa. Es una decisión coherente con la diversidad de miradas que en ella existen, y que representa una de sus principales fortalezas. Me alegro que personas valiosas como Rodrigo Álvarez hayan decidido entrar a este espacio. Estoy seguro que encontraremos muchos denominadores comunes, los que estarán disponibles para quién sea el elegido para liderar esta importante institución”.

La propuesta de Larraín Matte

La carta que recibieron hoy los consejeros de Sofofa también incluye un documento, que constituye una especie de lineamientos para un “programa de gobierno”. La idea es que estas sean discutidas entre los consejeros y que entreguen sus propuestas al equipo integrado por Jottar y Said. Incluso, el empresario plantea la posibilidad de reuniones personales para analizar su programa de trabajo.

Larraín Matte plantea que un punto crucial es que el país recupere la confianza y el desarrollo, y que para lograrlo, el mundo empresarial es un eslabón fundamental en la cadena que conforman con la política, la sociedad y sus organizaciones representativas. A su juicio, esta cadena es la que llevo a Chile a tener los 30 años de mayor progreso de su historia y que es esta cadena la que se ha debilitado en los últimos años.

“Cada uno podrá tener una explicación distinta, pero estoy seguro que todos compartimos al menos una base: el desarrollo de Chile ha generado una sociedad más compleja, diversa y empoderada, donde muchos sienten que lo mucho que han logrado en progreso, también ha tenido su precio en inseguridades, temores y fragilidades. Una sociedad que le exige mucho más a las elites política, empresarial y social, especialmente en cuanto a estándares de transparencia, participación y de comportamiento”, explica el documento.

Ante este escenario, Larraín y su equipo proponen que el sello de la Sofofa de los próximos años debe basarse en 3 pilares: legitimar a la empresa y el rol del mercado en el proyecto de desarrollo nacional, incorporar los objetivos de los distintos gremios sectoriales y regionales a una agenda transversal y, promover buenas políticas públicas para Chile.

Otro punto que plantea la propuesta es legitimar a la empresa. “Debemos validar a la empresa como un eslabón insoslayable y necesario para recuperar la senda de confianza, progreso, y como un actor legítimo del debate público. Pero cuando la sociedad no ve ni comprende el aporte de la empresa a la misma, esta no puede desplegarse en su pleno potencial”.

Para conseguir este propósito, plantean que Sofofa debe convertirse en una plataforma para dialogar con otros actores de la sociedad.

Cambios en la organización

El equipo de Larraín Matte también propone cambios en la organización y gobierno de Sofofa. En este sentido se plantea que a los comités que hoy existen se agreguen comités estructurados en torno a las agendas permanentes y proactivas de la Sofofa.

También proponen que con el objeto de asegurar una adecuada coordinación, los comités permanentes sean presididos o al menos integrados por un miembro del comité ejecutivo.

De esta forma, el equipo de Larraín Matte oficializa que está en carrera por Sofofa.