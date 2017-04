Presidenciables dan explicaciones por altos montos en sus declaraciones de patrimonio

Luego de conocerse las elevadas cifras registradas en las declaraciones de patrimonio de algunos parlamentarios, varios de ellos salieron a aclarar los montos, especialemente quienes tienen aspiraciones presidenciales.

El senador ex RN Manuel José Ossandón, declaró 57 propiedades y un patrimonio total de $ 3.457 millones. Pero el parlamentario aclaró que sólo posee un porcentaje de dichos inmuebles.

“No puede ser que parezca que yo tengo 57 propiedades y no dice que en realidad es la sexta parte”, dijo. Sí reconoció la cifra total: “Yo no quiero engañar a nadie y doy la cara, si lo hago por tasación fiscal es la mitad, pero quiero ser transparente. Eso sí, si tuviera 57 propiedades tendría más de 10 mil millones y no 3 mil y tantos”.

Quien también salió a explicar su declaración fue la candidata de la DC Carolina Goic, quien registró un patrimonio de $ 278 millones.

“Lo que hay fundamentalmente son tres propiedades: mi casa en Punta Arenas, mi oficina en Punta Arenas, oficina que todavía estoy pagando el crédito hipotecario, y una casa que adquirí recientemente en la Región Metropolitana y donde tal como sale en la declaración, significa un crédito hipotecario sustantivo que estoy pagando hace algunos meses”, dijo la senadora.

En tanto, el presidenciable del Partido Radical, Alejandro Guillier, aclaró las dudas en torno al patrimonio de su esposa, María Cristina Farga, luego de que La Tercera publicara que ella posee en total unos $ 4.919 millones, cifra que incluye dos propiedades en Peñalolén por $ 2.279 millones cada una. El candidato negó que tuviera ese monto.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.