Donald Trump se sincera con el Financial Times: “Sin los tuits yo no estaría aquí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue entrevistado por el Financial Times, oportunidad donde el mandatario habló sobre la importancia de las redes sociales en su campaña y movimientos proteccionistas en Europa.

-Cuando se habla con los líderes empresariales de Estados Unidos, la mitad dice 'sí', es fantástico, la confianza está volviendo, y la otra mitad piensa 'Cielos, ¿y si tuitea algo sobre nosotros y caen nuestras acciones?'

-Sin los tuits, yo no estaría aquí... tengo unos 100 millones (de seguidores) entre Facebook, Twitter, Instagram. Unos 100 millones. No tengo que recurrir a medios falsos.

-¿Lamenta alguno de sus tuits?

-No lamento nada, porque no puede hacerse nada al respecto. Si se escriben cientos de tuits y de vez en cuando se comete un error, no está tan mal. Ahora mi último tuit, ese al que tal vez se refiera, era que estaba siendo objeto de escuchas telefónicas, es decir, vigilado. Sabe qué, está resultando ser cierto... predije el Brexit.

-¿Cree que otros países seguirán los pasos de Reino Unido y saldrán de la UE?

-Pienso que el Brexit es muy bueno para Reino Unido, va a ser muy bueno para Reino Unido. Habría pensado cuando se produjo que otros seguirían el ejemplo, pero realmente pienso que la Unión Europea se está organizando. Podría ser algo muy bueno para ambos.

-¿Entonces se trata de una actitud, y no de un virus?

-Es algo muy interesante. Si me hubieran hecho esa pregunta el día posterior a la votación... habría dicho, 'Sí, empezará a romperse'. Pero han hecho un muy buen trabajo y -voy a reunirme con ellos muy pronto- para volver a unificarse... Mantuve una gran reunión con la canciller Merkel. Ella me gustó realmente. Me dijo lo mismo, fue una gran reunión y la prensa no lo entiende.

-¿Así que Europa resiste?

-Pienso que está resistiendo. Creo que han hecho un mejor trabajo desde el Brexit.

