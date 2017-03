De qué hablamos cuando hablamos de marihuana

Por: Sergio Paz

Anneliese Dörr

“Hay evidencia científica contundente de que la marihuana hace mal”.

La directora del Departamento de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile, Anneliese Dörr, ha realizado tres estudios en el tema del consumo de marihuana en adolescentes, uno de ellos fue en el marco de su tesis doctoral, en que analizó cómo era la percepción del tiempo en adolescentes habituados al consumo de marihuana. Su interés por conocer mitos y verdades de una droga que se ha hecho habitual en Chile, partió en 2006 cuando vio que los jóvenes relativizaban su consumo mientras, en los servicios de urgencia, aumentaban –según ella– los brotes de esquizofrenia asociados a su uso. Según Anneliese, exámenes al cerebro de jóvenes que consumen permiten asegurar que, en ellos, se ha producido un daño tan severo como posiblemente irreversible, dada la edad en que comienzan a fumar.

-¿Hay estudios que concluyan que la marihuana hace mal?

-Hay evidencia científica contundente. En 2013, antes de hacer mi tesis, revisé todo lo que se había estudiado en forma seria sobre la marihuana y, a nivel científico, no había discusión sobre los daños que provoca. Pese a eso, la gente sigue confundiéndose. Creen que hay pros y contras. Pero la verdad es que no hay pros y contras. Sabemos con bastante certeza científica cuáles son los contra y los supuestos pro aún están por verse.

-Pero ahí está la marihuana medicinal…

-No existe la marihuana medicinal. La marihuana es una planta que tiene cerca de quinientos componentes distintos y, de ellos, alrededor de setenta a cien son cannabinoides que se recepcionan en el cerebro, de los cuales sólo dos se han estudiado seriamente: el THC y el CBD. Este último reviste especial interés porque podría ayudar, por ejemplo, a personas con algún tipo de epilepsia. De todos modos, el CBD –cannabinoide que tiene que ver con el control de la excitación de la neurona– debes extraerlo y sintetizarlo en un laboratorio, lo cual no quiere decir que la planta de marihuana entera sea medicinal. Es frente a la confusión que la gente no sólo está fumando, sino además está comiendo, no sé, queques de marihuana y, cada vez con más frecuencia, están llegando intoxicados a los centros de urgencia.

-¿No hay enfermedades, como la esclerosis múltiple, para las que hace bien consumir marihuana?

-Hay estudios que muestran que podría producir un cierto alivio, pero no mejoría. El punto es que, en general, la marihuana no ha demostrado ser mejor que los medicamentos tradicionales y, lo más importante, es que no hay ningún estudio que demuestre algún tipo de beneficio para un adolescente normal, sino que sólo daños. Además, hay que recalcar que todos tenemos nuestros propios cannabinoides en el cuerpo: los endocannabonoides que regulan el estrés, el dolor y las emociones y, cuando una persona los recibe en forma externa, el sistema se confunde y se desregula, exigiendo más. Muy bien que se quiera investigar más sobre si algún cannabinoide para ver si tiene eficacia en ciertos tratamientos, pero eso no significa que haya que ensalzar a la marihuana como medicinal. ¿Cómo llega entonces el mensaje a la ciudadanía? La marihuana, toda la planta, hace bien y es buena idea hacer queques o aceites. Es ahí donde queda el desastre...

Sergio Sánchez

“Existe conclusión científica de que con ella se pueden obtener buenos resultados”.

Es lo más parecido en Chile a Dr. House. Por un lado, como especialista en salud pública, está a cargo del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (la ex Posta Central) y, como defensor de los derechos civiles, es el creador de Latinoamérica Reforma, una ONG cuya misión autoimpuesta es cambiar, a nivel latinoamericano, la política de drogas. El propio Sánchez no sólo se reconoce como un consumidor de marihuana, sino que además, una vez a la semana, atiende gratuitamente a pacientes –con graves enfermedades como fibromalgia, esclerósis múltiple o epilepsia refractaria– que probablemente saldrán de su consulta –privada, ad honorem– con una receta de cannabis en sus manos. “Los últimos 18 años de mi vida me he dedicado a leer y estudiar todo lo que tiene que ver con marihuana y estoy seguro de que, en algún minuto, será liberada”, asegura Sánchez.

-¿Existe o no la marihuana medicinal?

-Existe porque es una necesidad. Desde el origen de la historia del hombre hay antecedentes de su uso médico, prácticamente libre hasta bien entrado el siglo XX. La regulación de la marihuana se inició recién en 1937, con los impuestos con los que se la gravó. Y en los 60, tras la convención de las Naciones Unidas, comenzó la restricción que conocemos ahora.

-A los niños y adolescentes, ¿la marihuana les hace mal?

-No es bueno que niños y adolescentes consuman drogas. Es algo de sentido común. El desarrollo del sistema nervioso está muy vinculado a la edad. Hay unos que dicen que termina a los 18-20 años. Los gringos dijeron ahora que termina a los 23-25. Como sea, es mejor no consumir drogas a esa edad, a menos que se necesiten por una cuestión médica.

-Entonces en qué quedamos. ¿Es medicinal? ¿O hace mal?

-Existe conclusión científica de que con ella se pueden obtener buenos resultados frente a algunas enfermedades serias. Acaba de salir un reporte de la Asociación Americana de Ciencia donde se discute el tema y, al respecto, existe fuerte evidencia de importantes beneficios frente a tres condiciones: dolor crónico; vómitos y náuseas asociadas a cáncer, y beneficios ante la esclerosis múltiple. Ante ellas existe suficiente evidencia como para afirmar que la marihuana sí es efectiva. Hay otras, claro, con menos información. En el caso de los enfermos con epilepsia refractaria, no hay ningún otro remedio que funcione, aunque hay casos en que tampoco sirve la marihuana. En esto a unos les sirve y a otro no...

