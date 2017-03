Felipe Kast: “Piñera representa la transición y Chile necesita algo distinto”

Por: Natalia Saavedra M.

Fotos: Verónica Ortíz

Han sido semanas intensas para Felipe Kast. Luego de aparecer vestido de mujer en un comentado video para debatir sobre la equidad de género el 8 de marzo, participó en un áspero debate con Alberto Mayol, quien le enrostró no haberse opuesto a Pinochet. “¿Quién eres tú para decir eso?”, retrucó duramente. “Tú y yo tenemos padres que estuvieron en la dictadura. Así que más respeto con la evolución. Yo he estado evolucionando y condeno la dictadura desde que empecé en la política”.

Ex ministro de Planificación de Piñera, renunció al gobierno en 2013 para crear Evópoli, el partido que hoy lidera como precandidato presidencial. En los últimos días, Kast ha estado recorriendo el país para dar a conocer sus ideas buscando diferenciarse de Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón, sus otros contendores en Chile Vamos.

Su padre fue el economista Miguel Kast, quien fuera ministro y presidente del Banco Central en el régimen militar. Aunque su familia pertenece a la derecha tradicional, tras pasar por la UC se fue a Cuba a estudiar marxismo. Allí conoció a su actual mujer.

¿Cómo se define políticamente? Ni huérfano del ex presidente ni amigo de la DC. “Me sitúo en una centroderecha moderna, liberal y orgullosa de sus principios, no acomplejada y no jugando siempre a la defensiva”. Apoya el matrimonio igualitario, pero no el aborto. No son contradicciones, asegura el diputado desde su sede en Providencia.

“Hay una simplificación de la política”, explica. “Algunos creen que es un concurso de marketing y no se dan cuenta de que es un espacio de discusión de ideas profundas. Chile vive un momento donde necesita una discusión mucho más densa. Y por lo mismo, hemos invitado a que la primaria no sea solamente un concurso de popularidad, sino que sea un concurso del proyecto político”.

-¿La proclamación de Piñera fue un acto de marketing y no de ideas profundas?

-Me recordó el desalojo, vi poca novedad y poca evolución. Más que un proyecto medular, vi una invitación a sacar a la Nueva Mayoría. Nosotros creemos que es una condición necesaria, pero no basta con volver a La Moneda. Hay que preguntarse para qué queremos regresar.

-¿Piñera se alejó del centro?

-Puede haber algo de eso. Está más cerca de la UDI, de Jacqueline Van Rysselberghe, pero para mí ése no es ese el tema. En el fondo hay una propuesta de ser un buen gobierno, de remediar, pero no un proyecto a largo plazo. Es decir, Piñera plantea cómo vamos a corregir lo que hizo mal la Nueva Mayoría, pero no dice: “Éste es nuestro sueño, nos va a tomar 12 años hacerlo y vamos a tener que construir cuatro gobiernos para lograrlo”. Esa ruta es larga e implica convocar a muchos independientes a que sean parte del proyecto político. Y ese sueño de una centroderecha más inclusiva, que no aísle a nadie, es lo que diferencia a Evópoli de Piñera. Puede que el día de mañana cambie su estrategia y se parezca más a la nuestra, ojalá así sea.

-El análisis que muchos hacen es que usted está apostando a que si Piñera gana esta elección, usted podría ser el candidato en la próxima.

-Es que eso sería volver a la política antigua, donde nos ponemos de acuerdo entre cuatro paredes y no hacemos política de cara a la ciudadanía. La gracia de las primarias es que uno tiene que ir a competir, y lo que es de caballero es ser leal con el compromiso que asumiste y apoyar al que ganó. Espero que Piñera sea leal si yo le gano, y yo seré leal con quien gane.

-¿Sería ministro si lo llamara de nuevo?

-Eso tiene que decidirlo el partido, pero voy a apoyarlo con mucha fuerza, no voy a ser de esos tibios.

-La crítica a Piñera es que no ha separado la política de los negocios. Hace poco dijo que aunque venda todo, lo van a seguir molestando.

-Creo que sí puede evitar que lo molesten: es cosa que haga una muralla china y deje todo en manos de personas que no conozca. Por lo demás, no creo que sea un pecado tener bienes, tener capital. Si separa bien los dos mundos, no debería tener problemas. Además, en un mercado global, su patrimonio no es tan grande.

-¿Piensa que Piñera se ha hecho cargo de sus conflictos de interés?

-Creo que nunca ocupó el poder para nada que le convenía; lo vi, fue mi jefe. Lo que quiero decir es que cuando Piñera dice que no tenía ni cabeza para eso, le creo. No compito con él porque tenga mucho capital ni muchos negocios, lo hago porque creemos que podemos ofrecerle al país un liderazgo distinto. Piñera representa la continuidad de la política de transición, de RN y la UDI, tal como la conocemos, y Chile necesita algo distinto...

