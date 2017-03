Felipe Irarrázabal: “Lo de CMPC y SCA es grotesco”

Por: María José López

Fotos: Verónica Ortíz

Cuando Felipe Irarrázabal asumió el mando de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en abril del 2010, debió “estrenar” herramientas que la ley de libre competencia le otorgaba para desbaratar los carteles: la delación compensada, los allanamientos, la intervención telefónica y las multas mayores. “Era todo nuevo y muy intrusivo. Imagínate lo que es que te pinchen los teléfonos o que te allanen. Había que implementarlo para que fuera a prueba de balas”, recuerda.

Mientras la FNE aumentaba sus atribuciones, sus instalaciones no estaban a tono. Por eso, en 2012 contrató los servicios del premio nacional de arquitectura Teodoro Fernández, quien diseñó un nuevo lugar, inspirado en las mejores agencias de inteligencia del mundo. “Tuvimos entrenamiento en el FBI de EE.UU. Mandamos a una persona por dos semanas”, asegura el abogado de la Universidad de Chile. En julio de 2015, el equipo completo –100 personas– se cambió de casa.

“Esta oficina es un guante a la medida de una fiscalía moderna”, indica Irarrázabal orgulloso en Huérfanos 670. El lugar, de 2.500 m2, tiene tres pisos y entre sus particularidades sorprende la zona donde los investigadores toman las declaraciones de los testigos y acusados: cinco salas –que están repartidas como laberinto y que tienen doble entrada para que los que entran ahí, puedan salir sin ser vistos– donde instalaron un mesón y, frente a él, una muralla de vidrio espejado. Detrás de él, se apostan los expertos para escuchar a sus investigados.

Otra novedad es el “sector carteles”. Irarrázabal se preocupó de que la sección que investiga ese delito estuviera ultra protegida: sólo pueden cruzar la puerta quienes trabajan en esa área, con control de huella dactilar. Las ventanas son de vidrios nublados. Hay cero visibilidad de lo que pasa allá dentro.

Este año aumentará la carga de trabajo para la FNE. A partir del primero de junio, las empresas que tengan planes de fusión, deben consultarla obligatoriamente. “Va a haber mayor injerencia del Estado en las transacciones entre privados”, aclara el abogado, lo que a su vez aumentará las multas. Y los ejecutivos que comentan faltas graves, tendrán castigo penal.

Para asesorarse en todo esto, Irarrázabal y su equipo encargaron estudios a la University College of London y a la OCDE. El fiscal nacional económico no deja nada al azar. Y, a diferencia de lo que pasó el 2010, esta vez, las oficinas sí están a la altura.

La tirria

Felipe Irarrázabal pide un par de minutos. Toma sus “apuntes” –ocho planas escritas con lápiz a mina por lado y lado– y recita: “En la fiscalía somos guardianes de la libre competencia, de la economía de mercado. No somos sheriff, no andamos con pistolas ni tampoco somos zares. Y tenemos que ser muy selectivos en cuándo intervenir en esta interacción entre comprador y vendedor, porque la mayoría de las veces hay un entendimiento, y ese entendimiento tiene que fluir con la menor intervención gubernamental”.

-¿Cuántas investigaciones son propias y cuántas llegan?

-Hemos tratado que el 50% de las investigaciones sean de oficio. Estamos paralelamente viendo cerca de 15 a 20 casos. Si tú rastreas lo que hemos hecho los últimos años, te das cuenta de que hemos investigado a los principales grupos económicos.

-El último de ellos fue el grupo Matte. Entiendo que decidieron investigar el mercado del tissue en Chile luego de que vieron que en Colombia había colusión.

-Tenemos muy buenas relaciones con las otras agencias, estamos en permanente contacto. Y en el caso de papeles se produjo por un allanamiento que ellos hicieron. Nosotros supimos, e iniciamos la investigación acá. Eso fue en diciembre de 2014.

-Luego notificaron. SCA ha dicho que le avisaron primero a CMPC, empresa que se acogió a la delación compensada y que por ende, se saltó el castigo. La ley no “premia” de igual manera al segundo delator.

-La delación es como una carrera. El primero que toca el timbre, gana. Y la realidad es que las notificaciones a SCA (ex Pisa) fueron antes que a CMPC, por una hora y media. Pero creo que hay un mal entendimiento de lo que es la delación compensada. No es que tú siempre estás abierto a que alguien te toque la puerta y obtenga un beneficio a través de la delación compensada. No tienen que esperar a que se inicie una investigación. Pueden hacerlo antes. Este cartel duró hasta 2011, incluso 2012, 2013; tuvieron mucho tiempo para meditar si querían delatarse.

-Usted dijo: “CMPC hizo algo que, a nuestro juicio, perfecciona el sistema de libre competencia y hace que la economía de mercado en el futuro sea más sólida”. ¿Es la empresa que ha sido más colaborativa?

-Creemos que esa empresa hizo lo que había que hacer, colaborar con la autoridad. Gracias a esa delación y también a la de SCA, pudimos mostrar el cartel con unos niveles de pixeles que la FNE nunca había tenido. Es mirar una película, con todos sus contrapesos... Las empresas pueden cometer errores graves, pero si lo hacen, tienen que confesar que eso ocurrió y compensar a los consumidores. Al delatar se libra de la multa, pero no de la compensación.

-Durante su audiencia en el TDLC, hace dos semanas, dijo que le daba rabia este caso…

-Esto da tirria. A pesar de que tenemos que mantenernos discretos porque somos funcionarios públicos, nosotros entendemos la bronca de la ciudadanía. Esas empresas abusaron de su libertad y lo hicieron en perjuicio de los consumidores. Los carteles son tóxicos. Lo de CMPC y SCA es grotesco. Merece las mayores sanciones...

