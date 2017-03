Samuel Gregg: “Los negocios saben que tienen un aliado en la Casa Blanca”

Por: María José Gutiérrez

Al escuchar a Samuel Gregg hablar sobre cómo Estados Unidos se está convirtiendo en Europa –escribió un libro al respecto–, llama la atención que su acento no es precisamente el de un gringo. Y es que Gregg (47) es australiano, estudió un máster en filosofía política en la Universidad de Merlbourne y de ahí se trasladó al Reino Unido a doctorarse en filosofía en la U. de Oxford.

Con esos títulos bajo el brazo, más tarde lo llamaron desde el Acton Institute para ser director de investigación, y se trasladó a la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Desde ese think tank ha escrito y hablado extensamente sobre política e historia económica, ética en las finanzas y la teoría de la ley natural. Los mismos temas que lo traerán a Chile el próximo 3 de abril por segunda vez. Ese día participará como único conferencista en la comida de aniversario del Instituto Libertad y Desarrollo, el 4 dictará una charla en la Universidad de los Andes y el 5 sostendrá una reunión con los consejeros de la Sofofa sobre la economía del Estado de bienestar y el modelo europeo.

-En Becoming Europe, usted habla del riesgo del proteccionismo y del Estado de bienestar, y cómo Estados Unidos se está convirtiendo en Europa. Ese libro fue escrito durante la administración de Obama, ¿cómo describiría su gobierno?

-La administración Obama fue el reflejo de ese segmento de opinión de americanos que prefiere que Estados Unidos sea otra socialdemocracia europea. Ésa ha sido siempre la perspectiva de aquéllos que se llaman progresistas en Estados Unidos. Para ellos, la igualdad en el sentido de nivelación igualitaria de la sociedad siempre triunfa sobre la libertad. Ellos esencialmente rechazan la fundación americana y quieren utilizar el gobierno federal para producir un país diferente. No hay duda de que ésta siempre fue, y sigue siendo, la ambición del presidente Obama. En términos de política exterior, son defensores de una gobernanza global y hostiles a la idea de soberanía nacional, una actitud muy UE.

-¿Cree que esta amenaza se ha hecho menor o mayor con el presidente Donald Trump?

-Es justo decir que con la elección de Donald Trump los negocios saben que tienen un aliado en la Casa Blanca. Hasta ahora sus acciones han reflejado esto. Ya ha eliminado un número de restricciones y regulaciones que estaban hundiendo los negocios. El presidente Trump también ha identificado correctamente que el Obamacare y la regulación del mercado laboral estaban dañando las pequeñas y medianas empresas. En términos más generales, sin embargo, el presidente Trump es muy crítico con la Unión Europea y, a mi modo de ver, ha puesto de relieve muchas de las debilidades del modelo social europeo que ahora están desmontando.

-Sumando y restando, ¿le gusta su gobierno?

-Hasta ahora estoy, en general, contento con la gran mayoría de los nombramientos de Trump. Hay algunos hombres y mujeres muy buenos trabajando en su administración. Sin duda habrá algunas tensiones internas, especialmente sobre el comercio en su administración, pero eso es normal.

-¿Cómo se hace cargo de las medidas polémicas que el presidente Trump ha tomado, por ejemplo, respecto a los inmigrantes o su batalla con la prensa? ¿Todo esto vale la pena a cambio de una economía libre?

-Lo que hay que recordar acerca de estas medidas es que una clara mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con las opiniones del presidente Trump sobre la inmigración. Muchos estadounidenses también están de acuerdo con la evaluación del presidente de que la mayoría de la prensa en Estados Unidos esencialmente funciona como un brazo no oficial del Partido Demócrata. Incluso la mayoría de los demócratas están de acuerdo en que la prensa en EE.UU. trató de impedir que Donald Trump fuera elegido presidente. El verdadero peligro de estos debates desde el punto de vista de la política económica, es que distraerán a los estadounidenses de pensar seriamente en el tipo de economía que quieren vivir y trabajar.

La reforma migratoria, por ejemplo, tiene claramente implicancias para la economía. Trump ha propuesto avanzar hacia un sistema basado en puntos, similar al utilizado por Canadá y Australia: países que tienen una inmigración alta, pero que no cuentan con los problemas de la inmigración ilegal que tiene actualmente Estados Unidos. Pero si Trump no puede mover el debate de inmigración más allá de su configuración actual, sospecho que Estados Unidos continuará teniendo el tipo de sistema actual: uno que dificulta migrar a ese país legalmente y que hace fácil migrar ilegalmente. Eso es exactamente lo contrario de una buena política de inmigración. Es malo para la economía, crea una polarización profunda y, lo peor de todo, socava el imperio de la ley.

El caso chileno

-En su próxima visita a Chile, usted hablará de moralidad y capitalismo. ¿El capitalismo es moral? ¿Cuáles son los límites?

-La economía de libre mercado coloca la libertad en el centro de la vida económica, y la libertad, en sí misma, es algo bueno. El hombre se hace libre y nuestras instituciones políticas, legales, culturales y económicas necesitan reflejar esa verdad. Demasiado a menudo los defensores del capitalismo hacen la mayor parte de sus argumentos basados en la eficacia y la eficiencia. Bueno, estas cosas son importantes. Pero los libremercadistas tienen que hacer un argumento más amplio sobre cómo la economía de mercado ayuda a los seres humanos a florecer y es esencial para el mantenimiento y el crecimiento de la civilización. En este sentido, el argumento moral de la economía de mercado se refiere a las maneras en que abre nuevas posibilidades a millones de personas para perseguir sus vocaciones distintas en formas que la socialdemocracia y el socialismo simplemente no pueden. Ahora, ¿hay límites a los mercados? ¡Por supuesto! Hay muchas cosas, como la vida humana, que no pueden ser compradas y vendidas porque no son bienes económicos. De hecho, una mentalidad economicista es inevitablemente utilitaria y el utilitarismo es irracional y profundamente deshumanizante. Además, como dice Adam Smith, hay bienes públicos, como la seguridad nacional y la administración de justicia, que sólo pueden ser asegurados por el gobierno. Tales cosas, sin embargo, pueden ir de la mano con una economía de mercado dinámica, abierta y competitiva.

-En Chile hemos tenido una serie de escándalos económicos en los últimos años: colusión, financiamiento ilegal de campañas políticas, alteraciones en los balances de las empresas, etc. Muchas personas ven un Estado más grande como solución, ¿está de acuerdo?

-La solución a la corrupción no se encuentra en un Estado más grande. De hecho, cuanto más crece el Estado, mayores son las oportunidades de corrupción. Tratar con la corrupción requiere dos cosas. Primero, tienes que quitar los incentivos para la corrupción. Eso significa reducir en la medida de lo posible la capacidad de los políticos para otorgar favores y privilegios a cualquier grupo de personas. En segundo lugar, se necesita un pueblo y una sociedad que tome la virtud en serio. Esto a su vez significa que usted necesita familias e iglesias que formen a la gente en el camino de las virtudes, para que esté mejor equipada para resistir la tentación de la corrupción...

