Andrés Navarro: “El cargo de presidente es para motivar, no para hacer chistes”

Por: María José Gutiérrez

Fotos: Verónica Ortíz

Después de 20 años, Andrés Navarro (68) volvió a fumar. Escondido de sus hijas. “El doctor me dijo da lo mismo, qué tanto, si estuviste tantos años sin fumar”, comenta en la terraza de su casa mientras enciende el primer Kent 4.

Son las 4:30 de una calurosa tarde. Su jardín está fresco y silencioso. Sólo se escucha el ruido de un pájaro en una pajarera. Entre los árboles asoman esculturas de Raúl Valdivieso y Marta Colvin.

-¿Por qué volvió a fumar?

-Mira, tenía ganas, pero no me atrevía. Partí un día con un puro; al otro día dos, ahí de a poco volví a fumar. A los 10 días estaba fumando una cajetilla.

-¡O sea, adicto total!

-Volvió la adicción que había tenido de joven.

-¿Qué otra adicción tiene?

-Afortunadamente, ninguna.

-Los helicópteros.

-Eso es un medio de transporte, no una adicción, aunque cuando uno tiene preocupaciones, hacer un viaje a alguna parte en helicóptero te obliga a estar concentrado sólo en eso.

-¿Anduvo en helicóptero con Sebastián Piñera cuando estuvo en su casa en Ranco el verano?

-Por supuesto. Estuve cinco días en su casa.

-¿Por qué tan corta la visita?

-Jajaja. Olvídate. Que la Chica se quede más.

***

Andrés Navarro y Sebastián Piñera son amigos desde la época universitaria. “Tal vez influye que yo nunca he sido jefe de Sebastián y él nunca ha sido jefe mío. Hemos sido siempre autónomos, independientes, nos tenemos confianza. Es un buen amigo, leal, le tengo mucha estima”, asegura.

-Piñera dijo que eran “canallescas” las acusaciones a propósito de las investigaciones por sus negocios en Exalmar y Dominga. ¿Ud. lo asesoró?

-No, no soy asesor de Piñera, soy su amigo nomás.

-¿Cree que fue la decisión correcta?

-Yo no lo habría hecho. Mi política es no salir a defenderse, creo que no sirve para nada. Pero tampoco me molesta que lo haya hecho.

-Carlos Peña dijo que el gran problema de la defensa de Piñera fue que su faceta política estaba defendiendo a la empresaria. ¿Piensa que Piñera tiene esta disociación?

-Sebastián Piñera hace muchos años que no es empresario. Fue, por supuesto. Está dedicado a la política y tiene inversiones, pero no trabaja en empresas ni hace trabajo empresarial.

-¿Cree que debiera optar por la política o los negocios?

-El problema empresarial lo tiene solucionado hace mucho tiempo. Sus inversiones tienen que manejarlas terceros, y es lo que están haciendo. Y él debe garantizar que no intervenga.

-¿Cómo?

-Bueno, el fideicomiso ciego es una forma de separar la administración de sus inversiones. Aunque Sebastián vendiera todo, igual habría que seguir administrando, invertir en algo.

-¿Qué le parece la gestión que han hecho Nicolás Noguera y José Cox? Hubo mucha gente que los criticó.

-El que dirige el fondo es Nicolás Noguera, que es un cabro muy preparado, muy inteligente. En este caso tal vez le faltó un poco de tacto, de no darse cuenta de lo que podría significar todo esto. Ahora, Exalmar es una inversión pequeña.

-¿Cree que casos similares puedan seguir apareciendo, que hay una estrategia contra Piñera?

-Están aprovechando esta circunstancia de que Sebastián Piñera es un inversionista tan importante, tratando de buscar todas las posibles incompatibilidades. Pero la política es dura. Y algo que sí he conversado con Sebastián es que tiene que estar dispuesto y preparado para que estas cosas ocurran, que te ataquen y que te busquen por todos lados, por lo mismo que te exige también una conducta muy ejemplar.

-¿Él tiene esta conducta ejemplar?

-Yo creo que sí, desde un tiempo a esta parte.

-Se le critica que en los negocios rayaba en en el límite de la ética…

-No, y desde que asumió la Presidencia de la República, Sebastián ha estado muy inactivo en el mundo de las inversiones y empresas.

-En la Cadem, 73% cree que Piñera sabía de las inversiones de Bancard siendo presidente. De ellos, 23% dijo que votaría por él. ¿Cree que el votante de Piñera es inmune a estos casos?

-Mira, yo no tengo un análisis de qué es lo que piensa el público general, y tengo claro que hay un porcentaje que es adverso a la persona y personalidad de Sebastián Piñera...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.