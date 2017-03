Bachelet: “Siempre he tenido claro que las pensiones son malas en Chile”

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, confirmó lo que había señalado con anterioridad el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sobre la reforma de pensiones y apuntó que en un mes el Gobierno evaluará el nivel de acuerdo para enviar modificaciones al sistema.

"En un mes mas vamos a identificar el nivel de acuerdo y cuál es el nivel de desacuerdo, para evaluar ahí la posibilidad de enviar un proyecto de ley", dijo la Presidenta en entrevista con Radio Futuro.

"Hemos estado trabajando con los distintos partidos políticos con representación parlamentaria. Están ellos trabajando haciendo propuestas", añadió.

La mandataria indicó que el próximo modelo de pensiones "tiene que ser sostenible en el tiempo" y que "no genere impacto en la economía".

"Tenemos que pensar en un modelo que se haga cargo del cambio demografico y que sea sostenible en el tiempo. Que no genere un impacto negativo en la economía y que sea solidario para adelante, pero también con los actuales pensionados", sostuvo.

La jefa de Estado reconoció que "siempre" ha sabido que las jubilaciones "son malas" y apuntó que el llamado "jubilazo" es una muestra de cómo se aprovecha el sistema.

"Yo siempre he tenido claro que las pensiones son malas en Chile. El jubilazo es un ejemplo que cómo hay personas que se arreglan su jubilación buscando intersticios legales. Y por tanto también me produjo mucho dolor. Pero más dolor me produce habitualmente cuando yo voy a terreno y siempre se me acerca una persona y me muestra su colilla de pago, lo bajo de su pensión. A mí eso me genera un dolor tremendo", explicó.

