Lucy Ana Avilés: “En Chile la gente se siente desolada”

Por: Carla Sánchez M.

"Hay cosas a las que todavía no encuentro respuesta”, dice al teléfono desde Denver, Colorado, la chilena Lucy Ana Avilés. La misma que saltó a la fama por traer al país al SuperTanker, el avión símbolo del combate a los incendios forestales del verano. La misma que no puede aceptar más solicitudes de amistad en Facebook porque ya copó la cuota permitida por la red social.

Lucy aún no entiende por qué fue tan difícil concretar su ofrecimiento de dos millones de dólares para financiar la operación del, a su juicio, mejor avión cisterna del mundo. El mismo Boeing que fue inicialmente vapuleado por las autoridades y la Conaf, y que hoy no descartan volver a utilizar de ser necesario. Tampoco que no le creyeran cuando aseguraba no tener intereses políticos. “Sólo quise aportar a mi país que se está quemando. Punto”, insiste.

Quizás uno de los pecados de Lucy Ana Avilés (llamarse Lucy como primer nombre es una tradición familiar) es una suerte de ingenuidad. De hecho, se demoró en enterarse de que su pololo Benjamin, el gringo al que paseaba por los supermercados chilenos, había crecido en ellos: era nieto de Sam Walton, el fundador de Walmart. Y quizás fue esa misma inocencia la que la llevó a proponer una solución que a simple vista parecía una locura: que un privado coordinara, desde Estados Unidos, el arriendo de un avión para sofocar el fuego que arrasaba con su país. A más de ocho mil kilómetros de distancia.

-Para muchos te transformaste en heroína. Pero otros te criticaron ¿Cuál crees que fue tu error? ¿Pecaste de ingenua?

-No sé si hablar de ingenuidad. Lo que hice fue una acción humanitaria como muchas de las que hicieron varios chilenos y ciudadanos de otros países, que acudieron al llamado de ayuda que hizo el gobierno. No me arrepiento de nada.

“Estamos listos para partir, ¿quién nos autoriza?”

¿Cómo nos van a decir que no?, le decía Lucy Ana a Ben, su marido, quien la acompañó la mañana del lunes 23 de enero pasado a las oficinas de Global SuperTanker, en Colorado Springs, ubicadas a una hora de su casa en Denver. Ya el fin de semana la chilena había coordinado con Magdalena Moreno, la directora de la fundación Viento Sur –que tiene junto a Walton en Chile–, ayuda para los damnificados de la VII Región y el permiso para arrendar una aeronave. A esas alturas, había 112 incendios en forma simultánea.

¿Quién va a financiar la bencina? ¿Y el uso del aeropuerto? ¿Y el agua que va a descargar? “Nosotros 100%”, respondía Avilés a las preguntas de las autoridades. Les mandó el registro del avión, la información del retardante para frenar el avance del fuego, los datos de la tripulación, que ya tenía conocimiento de la geografía de Chile… “Si hemos contestado todas las dudas, no nos pueden decir que no”, les repetía.

“Nos conmueve que sean ustedes los que están solicitando nuestros servicios. Nunca nos había pasado que dos particulares lo hicieran. En general, lo hacen los gobiernos o autoridades”, le confesó Jim Wheeler, CEO de Global SuperTanker, al matrimonio Walton Avilés el día que pasaron juntos por las oficinas de la compañía.

Ya a las 4 de la tarde (20 horas en Chile), Lucy Ana se desmoronó. No tenía la autorización que necesitaba para concretar el envío del avión. Rompiendo los propios protocolos que tiene con su marido de hacer filantropía con perfil bajo, se tomó una foto frente al avión con el cartel “Estamos listos, ¿quién nos autoriza?”. En cuestión de minutos, la foto se viralizó por las redes sociales. El permiso, sin embargo, no llegó hasta el día siguiente...

____________________________________________

“No he pedido ningún tipo de reconocimiento”

-Tras los incendios, el gobierno premió en una ceremonia a quienes entregaron ayuda. ¿Fuiste invitada?

-No.

-¿Sientes que hubo ingratitud por parte de las autoridades? Hablaron de su ineficacia y tildaron su acción de una “simple llovizna”…

-El principal agradecimiento viene de la gente, no he pedido ningún tipo de reconocimiento ni nada por el estilo. Si el gobierno lo reconoce o no, no es mi prioridad.

-Incluso había versiones que hablaban que antes de los incendios, el SuperTanker era un avión que estaba “desahuciado”…

-Eso es mentira. Lo han basureado, han dicho que el avión es una mugre, que estaba abandonado y hace unos días, el ministerio del Interior dijo que la evaluación es “muy buena” y que podría ser utilizado en el futuro si es necesario. Mi esperanza es que de las cenizas surja algo constructivo.

-Y respecto a las causas del fuego, ¿cuál es tu teoría? ¿Crees que hay una conexión entre los incendios y el conflicto mapuche como sugirió en un artículo el Wall Street Journal?

-Efectivamente, creo que la gran mayoría de los incendios han sido intencionales. He conversado con algunas personas y hay varias evidencias de ello. De hecho, el abogado Felipe Silva recibió hace casi ocho años un informe sobre los vínculos de las FARC con el Partido Comunista y grupos mapuches, información que el gobierno de Michelle Bachelet tenía en sus manos. Personalmente, no creo que los causantes de los incendios sea el pueblo mapuche, porque adoran la tierra y la cuidan. Quizás hay algún grupo minoritario de ellos con algunos extremistas que son los causantes. Pero no quiero caer en generalizaciones; soy súper prudente con eso.

