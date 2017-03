Ascanio Cavallo: “No veíamos un período político tan turbulento desde Pinochet”

Por: Rocío Montes

Fotos: Álvaro de la Fuente

Ascanio Cavallo –periodista político y crítico de cine– este verano 2017 no se ha entretenido viendo series de televisión, como medio mundo. “Nunca he visto una y tengo la sensación de que la gente que ve series adquiere comportamientos anormales, como no poder apagar la televisión en 10 horas”, explica risueño en su oficina de Tironi y Asociados, en el barrio de Nueva Las Condes, donde es socio director.

-¿Le parece anormal encerrarse a ver un maratón de series?

-Anormal y espantoso. Estoy seguro de que si pongo un largometraje de 10 horas –como Sátántangó o La guerra y la paz, que duran más de siete–, no lo ve nadie. Las series son lo que son: fabricaciones muy industriales, muy previsibles, construidas por calculistas, con doctores de guión y enfermeros de la edición. Es posible –no puedo negar eso– que haya habido un aumento en la calidad de los valores de producción, pero en las series no hay nada nuevo realmente. La fórmula es la misma que la de las series de los 50 o 70.

-¿Ni siquiera ha visto algún trozo de alguna?

-Vi algún pedazo de House of Cards y me pareció completamente subnormal. No puedo creer que alguien crea que ahí está la política.

-En Chile tenemos muchos políticos embobados con House of Cards.

-Eso me produce pavor, me parece terrorífico. En House of Cards hasta el formato de mirar a la cámara me parece ridículo. Son recursos muy vulgares. Las series –dicen– son para entretenerse. Ok. A mí no me entretienen. La entretención no me entretiene. Me entretiene más un buen libro y un buen libro no es un libro entretenido, necesariamente, sino un libro con el que te apasionas.

En los últimos 16 meses, con lo que Cavallo se ha entretenido y hasta apasionado es con el estudio de las relaciones exteriores chilenas y, específicamente, con el análisis del comportamiento de Bolivia. Como encargado del equipo de comunicaciones de Chile por la demanda marítima boliviana, desde noviembre de 2015 estuvo a cargo de diseñar una estrategia comunicacional. Con la misión terminada, desde este 1 de marzo se comenzó a reintegrar a sus labores habituales: el periodismo político y su trabajo en Tironi y Asociados.

-Nos encontramos prácticamente en la mitad del juicio que enfrenta a Chile y Bolivia en La Haya. ¿Por qué deja ahora su cargo?

-Básicamente, porque el trabajo para el que fui convocado, que era desarrollar una estrategia de comunicación, está concluido. Elaboramos un documento que tiene todos los lineamientos propios de una estrategia de largo plazo que no termina ni siquiera en las demandas y que, en el fondo, se hace cargo de la relación con Bolivia hasta que por lo menos el gobierno boliviano cambie su estrategia de agresión. La controversia jurídica es un asunto que tiene sus bemoles, pero algo distinto es lo que ha pasado en términos de comunicación pública y lo que ha hecho el presidente Morales en cuanto a relacionamiento verbal con Chile. El juicio es una cosa serena, racional, ordenada. Él, sin embargo, le ha aportado un componente pasional, irracional, inmoderado, del que Chile tiene que hacerse cargo, lamentablemente.

“Morales ha hecho sentir que nada de Chile le gusta, ni su gente siquiera”

-Hasta noviembre de 2015, cuando Chile reforzó la dimensión comunicativa, histórica y diplomática para defenderse, ¿no tenía una política comunicacional con respecto a Bolivia?

-Chile, hasta entonces, tenía más bien la conducta comunicacional de un país con buenas relaciones con todos. No consideraba la existencia de un país hostil que estuviera permanentemente agrediendo en forma pública, como demostró Bolivia sobre todo en 2015. El 2015, el presidente Morales hizo sus famosas giras para recolectar apoyos: Alemania, Francia, Irán, Irlanda, el Vaticano. Pero en ese momento, a diferencia de lo que concluimos luego, Chile no tuvo el conocimiento ni la serenidad para darse cuenta de que su despliegue estaba en el mundo de la post verdad, de la mentira propagandística.

-Chile fortaleció su equipo luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia que se declaró competente ante la demanda marítima. La opinión pública chilena estaba bastante enojada…

-La opinión pública chilena fue excesivamente crítica con el resultado, al punto de que el agente Felipe Bulnes renunció. Su sector político, la centroderecha y particularmente el mundo que rodea al ex presidente Piñera, calificó el fallo como malo y como un fracaso. Algunos de los dirigentes fueron muy duros, mucho más severos de lo que correspondía, dada la naturaleza de la decisión de La Haya. Todos estos fallos tienen claroscuros, por lo que interpretarlos de una sola manera es violento.

-El escenario, en definitiva, estaba bastante enredado.

-Lo que había en Chile era un cierto clima de desorden. Esa palabra puede ser injusta para alguna gente, pero en términos generales describe la situación con que nos encontramos.

-¿Cómo se diseña una estrategia frente a un país impredecible como Bolivia?

-Cuando comenzamos a estudiar, efectivamente Bolivia parecía impredecible. Con el tiempo, sin embargo, empezamos a detectar determinados patrones y, más o menos, a precisar en qué está realmente el gobierno del presidente Morales.

-¿Cuáles patrones detectaron?

-Eso es parte de las materias reservadas. Pero nos dedicamos a hacer una búsqueda con un orden lógico: primero, un buen diagnóstico de cuál era la realidad. La jurídica la conocíamos, pero no conocíamos bien la realidad política, que no tenía nada que ver con el juicio, sino con la percepción de los gobiernos europeos y latinoamericanos. Bastante pronto, por otra parte, nos dimos cuenta de que la opinión pública chilena se había endurecido abruptamente contra Bolivia.

