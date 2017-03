Los Obama firman acuerdo millonario para publicar sus memorias

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y la primera dama Michelle Obama llegaron a un acuerdo millonario con la editorial de Nueva York, Penguin Random House para producir sus memorias.

"La compañía ha adquirido derechos de publicación mundial para dos libros, que serán escritos por el presidente y la señora Obama respectivamente", dijo el editor de Penguin Random House en un comunicado de prensa.

Según el medio económico Financial Times anunció este martes que la cifra de la editorial para lograr la firma de los Obamas estaría alrededor de los 60 millones de dólares, sin embargo, los detalles del contrato aun no ha sido revelados.

Hasta el momento se desconoce el contenido de los libros y la fecha de publicación, no obstante según el medio estadounidense The New York Times, la familia Obama tendría la intención de donar las ganancias de los libros a la Fundación Obama.