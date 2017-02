Peña Nieto se niega a recibir a los deportados que no sean mexicanos

El gobierno de Enrique Peña Nieto le dejó bastante claro a los Estados Unidos que no recibirán a emigrantes que sean deportados de otros países como pretenden hacerlo, aseguró Miguel Ángel Osorio Chong, ministro de Gobernación.

"A los otros migrantes (de distintos países) no podemos recibirlos. Fuimos muy claros en ese sentido y no los vamos a recibir, no los pueden dejar ahí en los límites porque los tendríamos que rechazar, no hay posibilidad de que sean recibidos por parte de México", manifestó Osorio Chong a la mexicana Radio Fórmula.

Además señaló que ya se han encontrado con distintos casos, debido a los 3.500 haitianos y africanos que están varados hace meses en las fronteras de Tijuana y Mexicali y que ingresaron de forma ilegal a México para intentar llegar a Estados Unidos.

Se ha convertido en una situación complicada para México, si se tiene en cuenta que cada año unos 200.000 emigrantes indocumentados tratan de cruzar este país hacia Estados Unidos, donde muchos de ellos son agredidos o asesinados por parte de las autoridades o criminales.