Julián Ugarte, director ejecutivo de Socialab: “no hay un enojo con el empresariado, sino que con el egoismo”

Por: Carla Sánchez M.

Fotos: Verónica Ortíz

Quince minutos antes de que empezara el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU –al cual había sido invitado a exponer– Julián Ugarte Fuentes salió a caminar por las calles de Nueva York. “Tengo que decir algo potente”, pensó. Eso era lo único que tenía claro mientras buscaba inspiración. No era su primera vez en la ONU. Ya ha sido speaker en varios foros, incluso en Harvard y ha dictado charlas Ted X. Pero siempre busca cuidadosamente frases que impacten a sus interlocutores. Para no pasar inadvertido.

Ya sentado en la testera, sin mirar apuntes, empezó a hablar. Contó sobre algunos de los emprendimientos que ha incubado en Socialab, una de las mayores plataformas de innovación abierta en el mundo (con 500 mil usuarios y con la recepción de 32 mil ideas de 96 países). Pero centró su discurso en la revolución que, a su juicio, está ocurriendo: “Estamos evolucionando de un mundo egoísta, centrado en el dinero, a uno más empático”. Algo que él llama la “economía del amor”. Un modelo en el que, “si haces lo correcto, la plata va a llegar”.

“Hemos escuchado frases muy interesantes en estos dos días. Pero mi favorita es la economía del amor”, dijo con una sonrisa cómplice la moderadora del encuentro.

Hermano del medio, poco estudioso –“pero rápido para resolver problemas”, dice-, este viñamarino creía que algún día inventaría algo que impactara al mundo. Un clip, un encendedor, “algo bacán”, pensó.

Tras un breve paso por arquitectura, estudió diseño industrial en el DUOC de Viña. Hizo su tesis sobre mobiliario para viviendas pequeñas. Reprobó. Un día vio un concurso de la fundación Un Techo para Chile (hoy Techo) que buscaba equipar las viviendas que realizaba Elemental, la oficina del arquitecto Alejandro Aravena. No participó, pero sí quiso hacerse cargo de las propuestas. Recién ahí conoció lo que era la pobreza. “En la escuela me enseñaron sobre el diseño italiano, francés y nórdico, pero en los campamentos no había ni italianos, ni franceses ni nórdicos. Me di cuenta de que todos estábamos diseñando cosas para el grupo de arriba, que es más chico y rentable, pero ¿qué pasa con los de abajo? ¿Quién se preocupa de ellos?”, cuenta. Y decidió buscar una solución.

Millonarios amorosos

Al alero del Techo, el centro de innovación liderado por Ugarte empezó a crecer como bola de nieve. Tanto que el 2012 decidieron hacer un spin off. Lo llamaron Socialab y en un principio dependía de los jesuitas. “Somos como los Médici. A diferencia de los mecenas italianos, nosotros no tenemos plata: sí un modelo que nos otorga recursos para financiar a los ‘artistas’, esos emprendedores que están levantando negocios empáticos para resolver problemáticas sociales complejas”.

Hoy, los productos que han nacido de Socialab (como la máquina dispensadora de abarrotes de Algramo, el test que detecta cáncer de Miroculus o la máquina para obtener agua del aire de Freshwater) tienen más de un millón de usuarios y las empresas que han incubado están valorizadas en más de 90 millones de dólares. Una prueba para Ugarte de que se puede ser “amoroso” y rentable a la vez.

-¿La economía del amor es un concepto que se te ocurrió a ti?

-Ha habido mucha inspiración de Ximena Dávila y Humberto Maturana. Pero esto es antiguo. Existe una carta que Albert Einstein escribe a su hija, en la cual le explica que hay una fuerza más potente que los átomos y que es lo que ordena todo en el cosmos: el amor.

-¿Los economistas validan esta teoría?

-El año pasado coincidí en un seminario con Angus Deaton, Nobel de Economía, que habla sobre la economía del bien común. Yo soy diseñador y les he preguntado a expertos como él si la economía del amor es una tontera y me dicen que no, que tiene mucho sentido. El origen de la economía tiene que haber sido conceptualmente empático...

