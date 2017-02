Frédéric Le Baux, dueño de Baco: “La propina también es una coima”

Por: María José Gutiérrez

Ilustración: Ignacio Schiefelbein

En la oficina 27 del edificio pegado al Baco en Providencia, al fondo está Frédéric le Baux. El empresario francés de 50 años, padre de ocho hijos, que llegó en 1996 a Chile “cansado y preocupado de vivir en un país en crisis”, hace una década fundó el restorán que lleva el nombre del dios romano de la fiesta del vino, donde comen 18 mil personas al mes y trabajan más de 100.

Le Baux no deja que le saquen fotos porque no le gusta que lo identifiquen cuando está en el restorán; toma vacaciones en Francia durante el invierno chileno; no celebra los cumpleaños, aniversarios ni festividades –sólo la Navidad–; admira a Napoleón y se refiere al Baco como una organización militar, donde el empleado que no está dispuesto a respetar protocolos específicos “no dura ni un mes”.

El francés toma café expreso y agua de botella de vidrio. Es disruptivo. Dice que no se deja influenciar por la moda y que no tiene miedo de romper alguna costumbre. En su restorán no se vende Coca-Cola, no se recibe propina y se exige un dress code semiformal, como dice uno de los tantos carteles que cuelgan en las paredes del local ubicado en Nueva de Lyon.

“¿Te gusta el dress code?”, pregunta.

-Me llama la atención. Si hay alguien que esté con chalas, ¿lo echan del restorán?

-Sí.

-Yo estoy con chalas.

-Sí, pero hay chalas y chalas. Con hawaianas de playa no se puede entrar. Es triste que tengamos que indicar a la gente que debe respetar a los otros. La gente es incapaz de entender que si estoy caminando por Santiago y me voy a sentar en un restorán igual que Baco, no puedo estar sentado en traje de baño, sudadera y hawaianas. A mí me parece evidente, pero para algunos no es así. Pero ojo, no te digo que tienes que venir de chaqueta. Efectivamente tú andas con chalas, pero la mujer usa este tipo de zapatos, la mujer que viene siempre con el pie bien cuidado, es hasta agradable verlo, pero gente que viene con hawaiana, los pies sucios, la sudadera… no. No estoy dispuesto a renunciar a este mínimo vestuario que debemos tener, hay que respetar a las personas que vienen arregladas para pasar un grato momento. Ahora, cuando alguien viene con hawaianas le prestamos zapatos, o cuando viene con sudadera le pasamos una blusa. Muy pocos aceptan. Hay gente que se ofende de manera inmediata, pero llegaron a un lugar que no les corresponde.

-Desde el año pasado que los garzones de acá no reciben propina. ¿Por qué?

-Hace años que en Baco estaba instalado el tema de no seguir con el concepto de la propina, por un tema de dignidad de quienes atienden y por su condición de sujeto económico en nuestra sociedad. En mayo comenzamos con este nuevo sistema, donde los garzones reciben un sueldo que corresponde a su oficio, que parte en 600 mil para los ayudantes y hay quienes ganan hasta 1 millón 500 mil líquido. Esto cambió totalmente su posición, primero, social: hoy ellos son bancarizables, tienen liquidación de sueldo que les permite arrendar un departamento e irse de vacaciones, porque cuando tomaban su vacación recibían el sueldo mínimo sin propina. Cuando un garzón tiene una licencia recibe el mínimo, cuando cotiza su jubilación es sobre el mínimo. Entonces toda su vida, por culpa de la propina, va a vivir en una categoría de gente aparte, porque recibe ingresos no imponibles.

-La propina funciona en muchas partes como una forma de incentivar una buena atención. ¿Cómo los motivas si su sueldo es el mismo atiendan bien o atiendan mal?

-Hace ocho meses que trabajamos bajo este concepto. Trata tú misma de constatarlo. La calidad del servicio va subiendo. Aquí formamos gente digna, orgullosa de su oficio; que no son sirvientes, son serviciales; no tienen la obligación de agacharse para pedir el 10%.

-Debe haber clientes que quieren dejarla de todas formas…

-Sí, pasa, pero ahí el garzón dice “respeta mi dignidad”. ¿Te gustaría que después de la entrevista te deje 10 mil pesos?

-Es diferente. Los periodistas nunca hemos recibido propina.

-Pero te gustaría que te dijera, me gustó la entrevista, aquí tienes 10 mil pesos.

-¿Como coima?

-¡Ahí tienes! ¿Qué es la propina? También es una coima. Tienes gente que entrega la propina antes del almuerzo. Hay gente que los garzones saben que deja buena propina, pero después viene el favor: “Ya anda, tráeme un poquito más de whisky”. La propina es mucho más que un agradecimiento: es un sueldo, es una coima, es una forma de marcar la diferencia entre la persona que la entrega y el que la recibe. Además que si empiezo a fijar el monto del agradecimiento (10%), no es un agradecimiento, es casi un cobro. La misma ley dice que el restaurante debe sugerir la propina –nosotros seguimos poniéndola en la precuenta para cumplir con esta ley–, pero que a la vez el cliente se puede negar a entregarla. Ahí no entiendo: no entiendo cómo ponemos al nivel de una ley reconocer que el garzón como sueldo debe recibir el 10% de la venta que realizó y a la vez la persona que recibió este servicio está autorizada a denegar este pago. La prueba de que no es un agradecimiento: si tú le dejas el 10% no es un agradecimiento, para él es normal. Si tú no le dejas el 10% eres un mal pagador.

