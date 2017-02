Fuad Chahín (DC) y designación de Javiera Blanco: “Esto no puede ser un gobierno de amigos”

El nombramiento de la ex ministra de justicia, Javiera Blanco, como consejera en el Consejo de Defensa del Estado, cargo inamovible hasta los 75 años y que tiene un sueldo bruto de más de 7,8 millones de pesos, desató una ola de críticas en el mundo político.

El CDE es querellante en la investigación por las pensiones de Gendarmería, caso en el que el computador de la ex ministra fue incautado. Su relación con el caso ah abierto varios flancos e críticas.

-Ayer Matías Walker, vicepresidente de la DC respaldó el nombramiento de Javiera Blanco en el CDE ¿Qué le parece que el partido la haya respaldado?

-Encuentro insólito que el partido defienda a una persona que no es ni militante del partido. No tengo ninguna duda de que Matías Walker habló a título personal. La directiva del partido la representa Carolina Goic y entiendo que en sus vacaciones va a ser reemplazada en la vocería por Myriam Verdugo Godoy. Además de que no corresponde defender a una persona que no milita, es un error indefendible su nombramiento. Nadie cuestiona que es una persona destacada que cumple con los requisitos técnicos, pero esto tiene connotaciones políticas.

-Javiera Blanco tiene una cercanía especial con la Presidenta. ¿Cree que Bachelet no puso en la balanza el costo político que tendría su nombramiento?

-Esto no puede ser un gobierno de amigos. En un momento de debilidad del gobierno, tomar decisiones de esta naturaleza aumenta la sensación de sensación de debilidad de la coalición y fortalece la sensación de indignación de la opinión pública.

-¿Se reunieron en el partido para analizar el tema?

-No.

-En el caso pensiones, el CDE es querellante “en contra de las personas que resulten responsables por la comisión del delito de fraude al fisco”. Si bien Blanco no ha declarado en la investigación, su computador fue incautado al día siguiente de dejar el cargo de ministra de Justicia. ¿Qué va a pasar en ese caso específico donde ella ahora es parte querellante?

-Ella obviamente tendrá que inhabilitarse

-¿Basta con eso?

-Yo no la hubiese nombrado.