Lagos en picada contra sistema de pensiones: “No da para más y mientras no cambie ni un peso más para las AFP”

El ex presidente y actual precandidato, Ricardo Lagos, se fue con todo contra el actual sistema de pensiones y aseguró que mientras no existan cambios las AFP no deberían recibir "ni un peso más".

El ex presidente lanzó sus cuestionamientos a través de su cuenta de Twitter (@RicardoLagos), desde donde comenta temas de actualidad.

"Soy partidario de que existan pensiones dignas", comenzó su comentario en la red social.

Lagos volvió a referirse al actual sistema de pensiones, luego de que ayer la superintendencia del ramo entregara nuevas cifras que analizan su comportamiento.

Entre otros aspectos, el análisis arrojó que para las personas que cotizaron entre 30 y 35 años la pensión promedio alcanza los $ 420.800 (16,53 UF), mientras que para el grupo que lo hizo entre 25 y 40 años obtiene una jubilación de $ 644.534 (24,46 UF).

Por otra parte, mientras quienes cotizaron entre 30 y 35 años corresponde al 10,12% del total (55.641 jubilados), quienes lo hicieron por entre 35 y 40 años alcanzan a sólo 2.378 personas (0,4% del total).

De acuerdo al reporte, del total de pensionados, la mayoría se concentra en los grupos de entre 10 y 15 años cotizados (118.513), 15 y 20 años cotizados (132.554 personas), y entre 20 y 25 años cotizados (127.606 personas). De hecho, el 55,5% de las pensiones pagadas en noviembre de 2016 (equivalente a 435.357 personas) corresponde a afiliados que cotizaron por 20 años o menos en el sistema.

Respecto del valor de las jubilaciones, el monto promedio de las pensiones autofinanciadas es de 7,29 UF ($191.825) para vejez por edad y 11,97 UF ($314.972) para jubilación anticipada. Al agregar el Aporte Previsional Solidario (APS), el valor sube hasta 7,98 UF ($209.981) para vejez por edad y 12,57 UF ($330.761) para anticipada.